Александринский готовится встречать зарубежных гостей: что известно о XVI фестивале театра

В сердце Петербурга, где история сцены переплетается с жаждой нового, «Александринский» фестиваль собирает национальные театры мира, чтобы через столкновение традиций и экспериментов заново определить границы театрального искусства

Об истории и концепции фестиваля «Александринский»

Фестиваль возник в 2006 — в год, когда театр отмечал своё двухсотпятидесятилетие, что придало самому замыслу фестиваля дополнительную символичность. Основная идея заключена в собрании на одной сцене актуальных и выдающихся проектов лучших театров России и других стран, которые, с одной стороны, бережно продолжают классические театральные традиции, а с другой — смело исследуют современные формы. Ведь сохранить преемственность и при этом найти язык, способный резонировать с сегодняшним зрителем, — задача, стоящая перед любой театральной культурой, стремящейся оставаться живой и актуальной.

Программная палитра театрального фестиваля включает постановки по произведениям классиков, современные драматургические опыты, работы признанных мастеров сцены и смелые проекты режиссёров нового поколения.

Участники и спектакли «Александринского» фестиваля в 2025

Шестнадцатый «Александринский» будет длиться весь сентябрь: со 2 по 30. Как и всегда, в программу вошли спектакли, которые помогают выстраивать систему художественных ориентиров, благодаря которым отечественное искусство воспринимается не как замкнутый феномен, а как часть широкого культурного контекста.

Откроет фестиваль индийская труппа Oxygen, которая стремится выстроить единый визуальный код, понятный всем людей, не разделяя их рамками языков. Команда представит «Пера Гюнта» — переосмысленную версию пьесы, где классическая фабула подвергается радикальной адаптации: действие перенесено из Норвегии в индийский контекст.

Из Сербии в культурную столицу везут балет «Кто там поёт?» на музыку одного из самых знамениых сербских композиторов — Войслава Воки Костича. Эта работа соткана из архетипических символов, вплетённых в ткань жизни и памяти народов.

Китай представит Народный Художественный театр из Пекина с постановкой «Чжан Цзючжэн» . Спектакль обращается к переломному периоду истории: реформам в Поднебесной середины прошлого века, которые показали, что власть вовсе не обязательно должна быть авторитарной.

Приедет на фестиваль и Башкирский театр им. Мажита Гафури. Артисты театра представят постановки, которые отражают общую концепцию театра: «Бурёнушка», которая переносит зрителя в деревню XX века и «Дядя Ваня» — классика с национальным колоритом.

Сам Александринский театр представят четыре спектакля, среди которых громкая новинка сезона «Мой друг Лапшин», «На дне», «Обломов» и «Иов».