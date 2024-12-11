Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Спектакль «Иов» в Александринском театре, премьера библейской постановки Валерия Фокина

Спектакль «Иов» в Александринском театре, премьера библейской постановки Валерия Фокина

11 декабря 2024 07:00 Проверено редакцией
Спектакль «Иов» в Александринском театре, премьера библейской постановки Валерия Фокина

6, 7 и 20 декабря на Основной сцене в Царском фойе Александринского театра состоится первый публичный показ постановки Валерия Фокина «Иов». Театральная интерпретация основывается на библейских текстах из Книги Иова, где поднимаются дилеммы, волнующие людей независимо от их вероисповедания.

В своем произведении команда режиссёра обращается к вечным темам: страдания человека, поиски веры и внутренней силы, и наряду с этим размышления о том, почему в судьбе любого человека бывают испытания. Можно ли воспринимать несчастья как наказания за грехи или же как важные этапы на пути к духовному развитию и самопознанию?

«Иов» заставляет задуматься о вопросах, которые могут быть актуальны для каждого, независимо от вероисповедания. Постановка вызывает стремление разобраться в глубинах человеческой души и его отношения к судьбе и вере.

И задаёт вопрос, стоит ли духовная жизнь жертвы своим счастьем.

Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺 1
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе
0+
Цирк Детский Детские елки

Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе

20 декабря в 11:00 КЦ «Строгино»
от 1100 ₽
Цикл: Артист.pro
18+
Читки пьес

Цикл: Артист.pro

22 ноября в 20:00 Театр на Юго-Западе
от 1000 ₽
Великий комбинатор
16+
Драма Музыка Премьера

Великий комбинатор

12 сентября в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1500 ₽
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше