Хурма
Хурма

Спектакль Хурма

Постановка
Парнас 16+
16+

О концерте/спектакле

Театральное путешествие по волнам юности

Лето, море, роскошный лайнер, юность... Что может быть прекрасней? На борту этого круизного теплохода разворачивается история, полная лирики и личных переживаний.

Герои этой истории

Главные персонажи спектакля вспоминают яркие моменты своей жизни, поют, читают стихи и шутят. Их общение пронизано легкой грустью и надеждой на прекрасное будущее. Каждое их слово создает атмосферу, в которой зрители могут увидеть отражение своих собственных чувств и воспоминаний.

Темы любви и страсти

Это спектакль о любви, страстях и необыкновенных судьбах людей, которые встречаются на этом волшебном теплоходе. Зрителей ждет не только захватывающий сюжет, но и масса удивительных моментов, которые заставят задуматься о жизни и отношениях.

Приглашаем в путь

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории. Погрузитесь в атмосферу неги и романтики, впитайте в себя ту юность, стремление к прекрасному и всеобъемлющую любовь, которые сопутствуют героем спектакля! Готовьтесь к удивительному путешествию!

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5
19:30

