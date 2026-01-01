Спектакль Праздник, праздник!

Мюзикл - праздник в театре Буфф

Приглашение на незабываемый вечер

Счастье — это когда каждый день становится праздником! Мы приглашаем вас провести вечер в зале «Кабаре-Буфф», где праздник будет ждать вас каждые пять минут.

Оживите каждый момент

Вспомните, сколько праздников было в прошлом году: День рождения, Новый год, несколько других... А сколько их в календаре? Давайте компенсируем это отсутствие, устраивая праздник каждую минуту!

Веселье и радость

В программе — песни, танцы и тосты в веселой компании артистов. Дайте себе возможность насладиться атмосферой праздника, которая будет сопровождать вас до самого следующего вечера. А может быть, мы увидимся снова на «Праздник, праздник»?

Не упустите шанс сделать каждый момент незабываемым!