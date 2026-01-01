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Праздник, праздник!
Киноафиша Праздник, праздник!

Спектакль Праздник, праздник!

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Мюзикл - праздник в театре Буфф

Приглашение на незабываемый вечер

Счастье — это когда каждый день становится праздником! Мы приглашаем вас провести вечер в зале «Кабаре-Буфф», где праздник будет ждать вас каждые пять минут.

Оживите каждый момент

Вспомните, сколько праздников было в прошлом году: День рождения, Новый год, несколько других... А сколько их в календаре? Давайте компенсируем это отсутствие, устраивая праздник каждую минуту!

Веселье и радость

В программе — песни, танцы и тосты в веселой компании артистов. Дайте себе возможность насладиться атмосферой праздника, которая будет сопровождать вас до самого следующего вечера. А может быть, мы увидимся снова на «Праздник, праздник»?

Не упустите шанс сделать каждый момент незабываемым!

Режиссер
Александр Кожевников
В ролях
Виктория Бородулина
Дарья Великанова
Евгений Глуховский
Ангелина Добровольская
Руслан Каехтин

Купить билет на спектакль Праздник, праздник!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
8 сентября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
9 сентября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
12 сентября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
30 сентября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
4 октября воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
6 октября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
7 октября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
24 октября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
30 октября пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

Фотографии

Праздник, праздник! Праздник, праздник! Праздник, праздник! Праздник, праздник!

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