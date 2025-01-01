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Собака на сене
Киноафиша Собака на сене

Спектакль Собака на сене

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Собака на сене» в постановке Вадима Милкова-Товстоногова

Классическая комедия Лопе де Вега «Собака на сене» возвращается на сцену в новой интерпретации от режиссёра Вадима Милкова-Товстоногова. Эта яркая и многогранная постановка погружает зрителя в мир страстей, интриг и социальных различий, где любовь сталкивается с долгом и предрассудками.

История любви, борьбы и судьбы

В центре сюжета — запутанные взаимоотношения графини Дианы и её слуги Теодоро. На первый взгляд, кажется, что перед нами сказка: влюбленные открывают свои сердца, а судьба дарует каждому герою долгожданное счастье. Но в действительности это история о человеческих страстях, социальных барьерах и поиске истинной любви, которая проходит через тернии интриг и предрассудков.

Стиль и атмосфера

Постановка сохраняет дух классической испанской комедии с её остроумием, чувственными диалогами и динамичными перипетиями. В этом спектакле дворянство раскрывается не только в титуле, но и в щедрости души, а борьба за счастье становится настоящим испытанием.

Знакомые герои в новом свете

Режиссёр Вадим Милков-Товстоногов предлагает свежий взгляд на персонажей: чувственные, красивые и сложные герои будут переживать свои истории на сцене с новым драматическим акцентом. Каждый шаг к любви сопровождается сомнениями, интригами и яркими эмоциями, которые пробуждают в зрителях искренние переживания.

Не пропустите премьеру — спектакль, который обещает стать настоящим событием театрального сезона 2024 года!

Режиссер
Вадим Милков
В ролях
Кристина Кузьмина
Сергей Барабаш
Филипп Чевычелов
Андрей Родимов
Анастасия Русакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

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