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Умная собачка Соня
Киноафиша Умная собачка Соня

Спектакль Умная собачка Соня

Постановка
Ерундопель-театр 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи по мотивам рассказов А. Усачёва

«Умная собачка Соня» — это трогательная и веселая история о маленькой собачке по имени Соня, которая живет в квартире многоэтажного дома. Соня, несмотря на свои размеры, отличается необыкновенной любознательностью и задает вопросы о самых разных вещах, от Эха до китов, а также разгадывает загадки окружающего мира. В каждой ситуации она находит ответы, делает выводы и становится всё умнее.

Тема и сюжет

Это спектакль для всей семьи, где смешные и забавные приключения собачки Соня переплетаются с поучительными моментами, помогая детям понять важность осмысленных вопросов и умения находить ответы на них. Соня растет и развивается на глазах у зрителей, и вместе с ней дети смогут научиться важным жизненным урокам.

Особенности спектакля

История Соня полна чудесных ситуаций, каждый раз она сталкивается с новыми задачами, которые решаются с юмором и умом. Спектакль отличается легким, но глубоким подходом к темам роста, познания мира и решения трудных вопросов.

В ролях
Рушана Шамсутдинова
Виталий Хаджиев
Александр Спицын

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
ОКЦ «На Пушкинской» Санкт-Петербург, Пушкинская, 9
13:00 от 1000 ₽

Фотографии

Умная собачка Соня Умная собачка Соня Умная собачка Соня Умная собачка Соня Умная собачка Соня Умная собачка Соня Умная собачка Соня

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