Спектакль Профсоюз работников ада

Профсоюз работников ада — в таком иммерсивном спектакле вы еще не участвовали!

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет аудиоспектакль, напитки и исторические загадки! «Профсоюз работников ада» — это не просто спектакль, а захватывающее путешествие, где истории человечества, теория заговора и джаз переплетаются в неожиданном формате.

Сюжет и концепция:

Аудиозаписи, которые вы услышите, были обнаружены авторами спектакля в даркнете. Создатели утверждают, что прослушивание этих записей должно сопровождаться определенными условиями. В спектакле вы окунетесь в мир исторических фактов и интеллектуальных игр, где алкоголь играет ключевую роль в становлении человечества и развитии цивилизации.

По сюжету, главный герой и его учитель отправляются в путешествие по барам, спасаясь от преследователей и постигая великие «Этаноловые Истины». Каждое заведение на маршруте представляет собой уникальную главу, где участники получают напиток и сканируют QR-код, запускающий соответствующую аудиозапись. В переходах между барами вас будет сопровождать саундтрек от Билли Новика.

Как принять участие:

Загрузите приложение: Скачайте специально разработанное бесплатное приложение для участия в спектакле. В нем вы найдете простые правила и инструкции. Приготовьтесь к путешествию: Обеспечьте наличие наушников и отправляйтесь в путешествие по указанным барам. Следуйте маршруту: В каждом баре вас ожидает новый напиток и QR-код для запуска аудиозаписи.

Примечание:

Исторические факты, упомянутые в записях, достоверны, но идеи и сюжет могут восприниматься как художественный вымысел. Ваша задача — самостоятельно решать, чему верить и как воспринимать услышанное.

Не упустите шанс стать частью этого необычного мероприятия и открыть для себя новые грани истории и культуры!