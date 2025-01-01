Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет аудиоспектакль, напитки и исторические загадки! «Профсоюз работников ада» — это не просто спектакль, а захватывающее путешествие, где истории человечества, теория заговора и джаз переплетаются в неожиданном формате.
Сюжет и концепция:
Аудиозаписи, которые вы услышите, были обнаружены авторами спектакля в даркнете. Создатели утверждают, что прослушивание этих записей должно сопровождаться определенными условиями. В спектакле вы окунетесь в мир исторических фактов и интеллектуальных игр, где алкоголь играет ключевую роль в становлении человечества и развитии цивилизации.
По сюжету, главный герой и его учитель отправляются в путешествие по барам, спасаясь от преследователей и постигая великие «Этаноловые Истины». Каждое заведение на маршруте представляет собой уникальную главу, где участники получают напиток и сканируют QR-код, запускающий соответствующую аудиозапись. В переходах между барами вас будет сопровождать саундтрек от Билли Новика.
Как принять участие:
Примечание:
Исторические факты, упомянутые в записях, достоверны, но идеи и сюжет могут восприниматься как художественный вымысел. Ваша задача — самостоятельно решать, чему верить и как воспринимать услышанное.
Не упустите шанс стать частью этого необычного мероприятия и открыть для себя новые грани истории и культуры!
Спектакль «Профсоюз работников ада» можно назвать одним из самых «питерских» — потому что дело происходит в барах. Это аудиоспектакль-променад, где зрители гуляют по четырём питейным заведениям, пьют коктейли и при этом являются участниками спектакля, происходящего у них в наушниках. Кого может заинтересовать спектакль в баре? Стоит ли тратить на него время? Сегодня разберёмся. Спектакль «Профсоюз работников ада» в Санкт-Петербурге, Pop Up театр, режиссёр Семён Александровский.