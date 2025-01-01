Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Профсоюз работников ада
Киноафиша Профсоюз работников ада

Спектакль Профсоюз работников ада

Аудиоспектакль с алкоголем
Постановка
The Red Corner 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Профсоюз работников ада — в таком иммерсивном спектакле вы еще не участвовали!

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет аудиоспектакль, напитки и исторические загадки! «Профсоюз работников ада» — это не просто спектакль, а захватывающее путешествие, где истории человечества, теория заговора и джаз переплетаются в неожиданном формате.

Сюжет и концепция:

Аудиозаписи, которые вы услышите, были обнаружены авторами спектакля в даркнете. Создатели утверждают, что прослушивание этих записей должно сопровождаться определенными условиями. В спектакле вы окунетесь в мир исторических фактов и интеллектуальных игр, где алкоголь играет ключевую роль в становлении человечества и развитии цивилизации.

По сюжету, главный герой и его учитель отправляются в путешествие по барам, спасаясь от преследователей и постигая великие «Этаноловые Истины». Каждое заведение на маршруте представляет собой уникальную главу, где участники получают напиток и сканируют QR-код, запускающий соответствующую аудиозапись. В переходах между барами вас будет сопровождать саундтрек от Билли Новика.

Как принять участие:

  1. Загрузите приложение: Скачайте специально разработанное бесплатное приложение для участия в спектакле. В нем вы найдете простые правила и инструкции.
  2. Приготовьтесь к путешествию: Обеспечьте наличие наушников и отправляйтесь в путешествие по указанным барам.
  3. Следуйте маршруту: В каждом баре вас ожидает новый напиток и QR-код для запуска аудиозаписи.

Примечание:

Исторические факты, упомянутые в записях, достоверны, но идеи и сюжет могут восприниматься как художественный вымысел. Ваша задача — самостоятельно решать, чему верить и как воспринимать услышанное.

Не упустите шанс стать частью этого необычного мероприятия и открыть для себя новые грани истории и культуры!

Режиссер
Семен Александровский
В ролях
Билли Новик
Игорь Скляр
Дмитрий Лысенков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
The Red Corner Санкт-Петербург, Некрасова, 6
19:00 от 2000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Выпьем и ещё раз выпьем. Рецензия на спектакль «Профсоюз работников ада» в Pop Up театре.

Спектакль «Профсоюз работников ада» можно назвать одним из самых «питерских» — потому что дело происходит в барах. Это аудиоспектакль-променад, где зрители гуляют по четырём питейным заведениям, пьют коктейли и при этом являются участниками спектакля, происходящего у них в наушниках. Кого может заинтересовать спектакль в баре? Стоит ли тратить на него время? Сегодня разберёмся. Спектакль «Профсоюз работников ада» в Санкт-Петербурге, Pop Up театр, режиссёр Семён Александровский.

 

Читать дальше

Фотографии

Профсоюз работников ада Профсоюз работников ада Профсоюз работников ада Профсоюз работников ада Профсоюз работников ада Профсоюз работников ада Профсоюз работников ада

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
31 октября в 16:30 Михайловский театр
Билеты
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
31 июля в 17:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Металлолом
16+
Драма Комедийная драма
Металлолом
12 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше