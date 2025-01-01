Спектакль Мадонна. Восхождение

Фанаты, критики, последователи — она неподражаема! Её ненавидят и восхищаются. Но каков же был путь к славе одной из самых ярких и неоднозначных звёзд музыкального Олимпа? Театральное объединение «Куль» представляет моноспектакль Марии Мукупы, основанный на биографии певицы Мадонны.
Моноспектакль обещает погрузить зрителей в мир, полный страсти, борьбы и триумфа. Откройте для себя не только талант артистки, но и закулисье её жизни, полное взлётов и падений.
Просим вас отключить звук на мобильных телефонах и воздержаться от перемещений по залу и разговоров во время действия. Это мешает актёрам и другим зрителям.
Фото и видеосъёмка разрешается, так что не упустите возможность запечатлеть яркие моменты спектакля!
Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального события!