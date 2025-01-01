Спектакль Мадонна. Восхождение

Моноспектакль о Мадонне

Фанаты, критики, последователи — она неподражаема! Её ненавидят и восхищаются. Но каков же был путь к славе одной из самых ярких и неоднозначных звёзд музыкального Олимпа? Театральное объединение «Куль» представляет моноспектакль Марии Мукупы, основанный на биографии певицы Мадонны.

Информация о спектакле

Моноспектакль обещает погрузить зрителей в мир, полный страсти, борьбы и триумфа. Откройте для себя не только талант артистки, но и закулисье её жизни, полное взлётов и падений.

Посещение спектакля в баре

Двери бара открываются за час до начала мероприятия.

Заказы, сделанные за 15 минут до начала, будут доставлены перед спектаклем в полном объёме. Учтите, что еда, заказанная позже (за исключением холодных закусок), будет подана в антракте.

Заказы принимаются до и после спектакля, а также в антракте. Обслуживание во время спектакля приостанавливается.

Вход в зал после начала мероприятия возможен только по согласованию.

Правила поведения

Просим вас отключить звук на мобильных телефонах и воздержаться от перемещений по залу и разговоров во время действия. Это мешает актёрам и другим зрителям.

Фотосъёмка

Фото и видеосъёмка разрешается, так что не упустите возможность запечатлеть яркие моменты спектакля!

Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального события!