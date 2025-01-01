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Мадонна. Восхождение
Киноафиша Мадонна. Восхождение

Спектакль Мадонна. Восхождение

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Моноспектакль о Мадонне

Фанаты, критики, последователи — она неподражаема! Её ненавидят и восхищаются. Но каков же был путь к славе одной из самых ярких и неоднозначных звёзд музыкального Олимпа? Театральное объединение «Куль» представляет моноспектакль Марии Мукупы, основанный на биографии певицы Мадонны.

Информация о спектакле

Моноспектакль обещает погрузить зрителей в мир, полный страсти, борьбы и триумфа. Откройте для себя не только талант артистки, но и закулисье её жизни, полное взлётов и падений.

Посещение спектакля в баре

  • Двери бара открываются за час до начала мероприятия.
  • Заказы, сделанные за 15 минут до начала, будут доставлены перед спектаклем в полном объёме. Учтите, что еда, заказанная позже (за исключением холодных закусок), будет подана в антракте.
  • Заказы принимаются до и после спектакля, а также в антракте. Обслуживание во время спектакля приостанавливается.
  • Вход в зал после начала мероприятия возможен только по согласованию.

Правила поведения

Просим вас отключить звук на мобильных телефонах и воздержаться от перемещений по залу и разговоров во время действия. Это мешает актёрам и другим зрителям.

Фотосъёмка

Фото и видеосъёмка разрешается, так что не упустите возможность запечатлеть яркие моменты спектакля!

Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального события!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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