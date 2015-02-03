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Бесы Достоевского
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Киноафиша Бесы Достоевского

Спектакль Бесы Достоевского

Константин Богомолов снова полемизирует с Достоевским
Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Синтетическая постановка по Достоевскому

Новый спектакль Константина Богомолова — это не просто версия романа «Бесы» Достоевского, а скорее режиссёрский опыт и полемический диалог с автором. Богомолов соединяет в одном спектакле различные театральные жанры, создавая сложносочиненное действие, в котором темы романа получают дополнительные режиссёрские сюжетные линии.

Режиссёрская интерпретация романа

Для Богомолова текст Достоевского становится основой для создания своей собственной режиссёрской драматургии. Режиссёр утверждает: «Бесы» — это и детектив, и мелодрама, а также исследование границ, изношенности ценностей и психического кризиса цивилизации. В постановке рассматривается кризис человека и гуманизма, а также конец времени, иссякание надежды и энергии жизни, что отражает в своём произведении сам Достоевский.

Темы и мотивы спектакля

Спектакль затрагивает такие вечные темы, как поиски смысла, моральные падения и воцарение смерти. Вдохновлённый духом произведения, Богомолов выводит на сцену исследования, которые делают «Бесы» актуальными и для современной аудитории.

Копродукция и исполнители

Проект является копродукцией Театра на Бронной, Фонда имени Соломона Михоэлса и Барвиха Luxury Village. Роли «Апостолов» исполняют: Северин Стаховский, Максим Шуткин, Константин Трачевский, Альберт Газарян, Денис Шевцов, Антон Коновалов, Алексей Исаев, Андрей Преображенский, Никита Мейеров, Гарик Далалоян, Кирилл Куваев, Геннадий Кубеция, Максим Максимов, Даниил Чуп, Артем Даев, Данила Даев и другие.

Музыка к спектаклю

Музыка к тизеру спектакля написана известной электронной группой IC3PEAK, что добавляет современный звучащий акцент в атмосферу постановки.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Константин Богомолов
Константин Богомолов
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Дмитрий Куличков
Александр Шумский

Купить билет на спектакль Бесы Достоевского

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
30 сентября среда
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 1000 ₽
14 октября среда
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Ставрогин — женщина. Рецензия на спектакль «Бесы Достоевского» в театре на Малой Бронной

Спектакль «Бесы» в Театре на Бронной от Константина Богомолова — ещё один опыт режиссёра, в котором он использует текст, как способ выразить свою идею. Здесь не стоит ждать повествование «как у автора». Это другой театр, который при этом не опошляет классику, а открывает её с неожиданной стороны, актуальной сегодня. Так философские вопросы Достоевского становятся простыми и понятными. Постановка сочетает в себе элементы детектива и мелодрамы, и через яркие сцены и напряженные монологи раскрывает такие темы, как разрушительность идеологии, моральные поиски и внутренние демоны героев. Сегодня разберём спектакль «Бесы» Константина Богомолова, театр на Малой Бронной.  

 

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История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным
История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным Театр на Малой Бронной — это одно из самых интересных культурных мест в Москве. С 2019 он полностью поменял свою эстетику, репертуар и позиционирование, стал приглашать модных режиссёров и актёров, а премьеры постоянно попадают в заголовки. Благодаря руководителю Константину Богомолову труппа театра на Малой Бронной сегодня вызывает интерес как у критиков, так и у зрителей. Хотя он — не единственный режиссёр, с которым коллектив выходил на уровень всей страны. Жизнь этого театра зигзагообразна, и это интересно — как он всегда возвращал себе место под солнцем зрительского внимания. Сегодня расскажем историю театра на Малой Бронной.    
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15 января 2025 07:30
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