Спектакль Бесы Достоевского

Синтетическая постановка по Достоевскому

Новый спектакль Константина Богомолова — это не просто версия романа «Бесы» Достоевского, а скорее режиссёрский опыт и полемический диалог с автором. Богомолов соединяет в одном спектакле различные театральные жанры, создавая сложносочиненное действие, в котором темы романа получают дополнительные режиссёрские сюжетные линии.

Режиссёрская интерпретация романа

Для Богомолова текст Достоевского становится основой для создания своей собственной режиссёрской драматургии. Режиссёр утверждает: «Бесы» — это и детектив, и мелодрама, а также исследование границ, изношенности ценностей и психического кризиса цивилизации. В постановке рассматривается кризис человека и гуманизма, а также конец времени, иссякание надежды и энергии жизни, что отражает в своём произведении сам Достоевский.

Темы и мотивы спектакля

Спектакль затрагивает такие вечные темы, как поиски смысла, моральные падения и воцарение смерти. Вдохновлённый духом произведения, Богомолов выводит на сцену исследования, которые делают «Бесы» актуальными и для современной аудитории.

Копродукция и исполнители

Проект является копродукцией Театра на Бронной, Фонда имени Соломона Михоэлса и Барвиха Luxury Village. Роли «Апостолов» исполняют: Северин Стаховский, Максим Шуткин, Константин Трачевский, Альберт Газарян, Денис Шевцов, Антон Коновалов, Алексей Исаев, Андрей Преображенский, Никита Мейеров, Гарик Далалоян, Кирилл Куваев, Геннадий Кубеция, Максим Максимов, Даниил Чуп, Артем Даев, Данила Даев и другие.

Музыка к спектаклю

Музыка к тизеру спектакля написана известной электронной группой IC3PEAK, что добавляет современный звучащий акцент в атмосферу постановки.