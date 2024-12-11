Ставрогин — женщина. Рецензия на спектакль «Бесы Достоевского» в театре на Малой Бронной

Спектакль «Бесы» в Театре на Бронной от Константина Богомолова — ещё один опыт режиссёра, в котором он использует текст, как способ выразить свою идею. Здесь не стоит ждать повествование «как у автора». Это другой театр, который при этом не опошляет классику, а открывает её с неожиданной стороны, актуальной сегодня. Так философские вопросы Достоевского становятся простыми и понятными. Постановка сочетает в себе элементы детектива и мелодрамы, и через яркие сцены и напряженные монологи раскрывает такие темы, как разрушительность идеологии, моральные поиски и внутренние демоны героев. Сегодня разберём спектакль «Бесы» Константина Богомолова, театр на Малой Бронной .

Сюжет «Бесов» Федора Достоевского сложно описать в одном абзаце. В центре повествования — провинциальный городок, охваченный революционными идеями. Главные герои, Николай Ставрогин и Петр Верховенский, символизируют собой два полюса человеческой природы. Ставрогин — загадочный и противоречивый человек, способный не только мыслить глубокими идеями, но и заставлять в них верить других людей. Тогда как Верховенский — человек действия. Он способен организовывать группы, строить структуры, и делать так, чтобы люди работали. Несмотря на явные отличия, они являются одним целым — идея революции, которая влюбляет в себя людей, и её организация, превращающая массы в инструмент. Вместе они способны перевернуть этот город. Однако скоро они начинают конфликтовать друг с другом, хотя им обоим ясно — один не может существовать без другого.

Сюжет спектакля базируется на Достоевском, но это лишь его часть. Так, например, здесь есть тексты Бунина, а эпиграфом играет песня IC3PEAK. Здесь не просто экранизация, а переосмысление сегодняшним днём. Какой он — современный революционер? Изменилась ли русская мысль за столько времени? Стали ли мы более решительными? Деградировали? А, может, и совсем не изменились, и в этом наша трагедия? Здесь каждый должен ответить себе сам. Что точно стоит сказать — перед просмотром стоит прочитать книгу, так вы сможете лучше понять идеи режиссёра, которые он строит на идеях Достоевского.

Режиссура Константина Богомолова в этом спектакле порадует всех, кто знает его по «Идеальному мужу» и «Карамазовым». Худрук театра на Бронной использует видеопроекции, вставки с узнаваемым юмором, в роде плашки «Пусть говорят» поверх монолога Ставрогина. И, если с первого взгляда кажется, что это пошлость и хиханьки, потом понимаешь смысл отсылки. В нашем сознании есть школьный фильтр, который заставляет относиться к классике, как к ангельски чистым историям, к которым не дай Бог не так дотронуться. А в «Бесах» действие происходит в маленьком провинциальном городе, в атмосфере сплетен и пошлости. А изменился ли провинциальный город сегодня? Сплетни не ушли, они перевоплотились в «Пусть говорят», а пошлость — в отсутствие красоты на улице, в обклеенные странной рекламой городские пространства. Почему-то нам кажется, что старая пошлость была какой-то не такой пошлой.

Декорации в спектакле, созданные Ларисой Ломакиной, усиливают общее восприятие. Занавес с изображением богини Кали создает зловещую атмосферу. Ты ждёшь яркие краски и пышность, но за занавесом ждут минималистичные элементы декора, буквально пара стульев, стол и тёмные стены. Особый юмор есть в подходе к костюмам — их предоставил ЦУМ. Внешность важнее сути. Роскошь важнее души.

Особо остановимся на главном герое. Ставрогина играют два состава: сам Богомолов и Александра Ребенок. По поводу актрисы отзывы на спектакль «Бесы» в театре на Малой Бронной разделяются — кто-то говорит, что это эпатаж, кто-то видит мысль, что сегодня женщины создают идеи, за которыми идут массы. Скорее всего, истина по середине, это не влияет на то, что Ребенок создаёт Ставрогина, который мягкой силой влюбляет в себя людей и даже заставляет их во имя своих идей идти на смерть.

Также интересен выбор актрис на роль Хромоножки. В одном составе её играет возрастная Вера Майорова, а в другом — молодая Яна Ставрожинская. И это не меняет сути. Актрисы играют идею человека, который считает, что мир его обделил, за что он достойный ненависти. Возраст человека, который играет эту роль, не имеет значения.

И такие детали делают «Бесов» в театре на Бронной очень интересным зрелищем. После спектакля его хочется обдумать, а в идеале обсудить — что вообще перед вами сейчас произошло, почему я ничего не понял, но меня зацепило?