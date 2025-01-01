Спектакль Буратино идет в школу!

Приключения Буратино: путешествие в волшебный театр

Вас ждет увлекательное приключение вместе с любимыми персонажами из сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На этот раз Буратино, наш озорной герой, испытывает трудности с тем, чтобы собраться в школу. Мальвине срочно нужны помощники!

Собираем портфель Буратино

Вместе с ребятами вы поможете собрать портфель Буратино, вложив в него только необходимые для учебы вещи. Это не простая задача! Вам предстоит посетить домик Мальвины, чулан и каморку папы Карло. В ходе этого захватывающего путешествия вы найдете золотой ключик в пруду, который откроет двери в волшебный мир театра.

Чудесное превращение

На сцене волшебного театра вас ждет удивительное превращение в героев сказки. Каждому участнику программы Мальвина подготовила приятные сувениры на память о вашем совместном приключении.

Практическая информация

Продолжительность спектакля составляет 60 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь, чтобы сделать ваш визит комфортным и приятным.

Приходите и погрузитесь в волшебный мир Буратино! Это приключение, полное сюрпризов и радости, ждет вас!