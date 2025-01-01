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Буратино идет в школу!
Билеты от 1200₽
Киноафиша Буратино идет в школу!

Спектакль Буратино идет в школу!

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Приключения Буратино: путешествие в волшебный театр

Вас ждет увлекательное приключение вместе с любимыми персонажами из сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На этот раз Буратино, наш озорной герой, испытывает трудности с тем, чтобы собраться в школу. Мальвине срочно нужны помощники!

Собираем портфель Буратино

Вместе с ребятами вы поможете собрать портфель Буратино, вложив в него только необходимые для учебы вещи. Это не простая задача! Вам предстоит посетить домик Мальвины, чулан и каморку папы Карло. В ходе этого захватывающего путешествия вы найдете золотой ключик в пруду, который откроет двери в волшебный мир театра.

Чудесное превращение

На сцене волшебного театра вас ждет удивительное превращение в героев сказки. Каждому участнику программы Мальвина подготовила приятные сувениры на память о вашем совместном приключении.

Практическая информация

Продолжительность спектакля составляет 60 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь, чтобы сделать ваш визит комфортным и приятным.

Приходите и погрузитесь в волшебный мир Буратино! Это приключение, полное сюрпризов и радости, ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1200 ₽
29 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1200 ₽
31 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1200 ₽
3 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1200 ₽
8 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1200 ₽

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