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Дон Жуан
Билеты от 800₽
Киноафиша Дон Жуан

Спектакль Дон Жуан

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Дон Жуан» Мольера в исполнении лучших артистов «Сатирикона»

Бессмертная комедия Мольера в современном прочтении оживает на сцене театра «Сатирикон». Это спектакль, который объединяет энергичное действие, техногенные элементы, гротеск и сюрреализм, оставляя зрителей в восторге от яркости и необычности постановки.

Золотой актёрский состав

В главной роли Дон Жуана — один из лучших актеров, Тимофей Трибунцев. Его партнёр, Константин Райкин, исполнил роль верного слуги Сганареля. Стоит отметить, что первый в истории театра Сганарель был сыгран самим Мольером. 

Уникальная сцена

На сцене устанавливается высококлассное изобретение — вращающаяся железная башня. Все действие разворачивается в пространстве, которое становится символом любви, жизни и смерти. Башня, постоянно вращающаяся, также олицетворяет неукротимую энергию Дон Жуана, его стремление исследовать пределы дозволенного и бросать вызов самому небесному порядку.

Музыкальное сопровождение и световое решение

В спектакле звучит музыка брасс-бэнда 1/2 Оркестра, что придает действию дополнительную динамику и напряжение. Музыка и световое оформление играют важную роль в создании атмосферы, которая органично сочетается с классикой пьесы и ее современным прочтением.

Современное прочтение классики

Этот «Дон Жуан» — не просто реконструкция классической пьесы, а её переосмысление, соответствующее духу времени. Здесь классика встречает современность, а горячий порыв Дон Жуана по-прежнему актуален и интригует зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который наполняет пространство энергии, страсти и философских размышлений о жизни и смерти.

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Константин Райкин
Константин Райкин
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Владимир Большов
Владимир Большов
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 декабря
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан

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