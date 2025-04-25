Спектакль Дон Жуан

«Дон Жуан» Мольера в исполнении лучших артистов «Сатирикона»

Бессмертная комедия Мольера в современном прочтении оживает на сцене театра «Сатирикон». Это спектакль, который объединяет энергичное действие, техногенные элементы, гротеск и сюрреализм, оставляя зрителей в восторге от яркости и необычности постановки.

Золотой актёрский состав

В главной роли Дон Жуана — один из лучших актеров, Тимофей Трибунцев. Его партнёр, Константин Райкин, исполнил роль верного слуги Сганареля. Стоит отметить, что первый в истории театра Сганарель был сыгран самим Мольером.

Уникальная сцена

На сцене устанавливается высококлассное изобретение — вращающаяся железная башня. Все действие разворачивается в пространстве, которое становится символом любви, жизни и смерти. Башня, постоянно вращающаяся, также олицетворяет неукротимую энергию Дон Жуана, его стремление исследовать пределы дозволенного и бросать вызов самому небесному порядку.

Музыкальное сопровождение и световое решение

В спектакле звучит музыка брасс-бэнда 1/2 Оркестра, что придает действию дополнительную динамику и напряжение. Музыка и световое оформление играют важную роль в создании атмосферы, которая органично сочетается с классикой пьесы и ее современным прочтением.

Современное прочтение классики

Этот «Дон Жуан» — не просто реконструкция классической пьесы, а её переосмысление, соответствующее духу времени. Здесь классика встречает современность, а горячий порыв Дон Жуана по-прежнему актуален и интригует зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который наполняет пространство энергии, страсти и философских размышлений о жизни и смерти.