История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным

Театр на Малой Бронной — это одно из самых интересных культурных мест в Москве. С 2019 он полностью поменял свою эстетику, репертуар и позиционирование, стал приглашать модных режиссёров и актёров, а премьеры постоянно попадают в заголовки. Благодаря руководителю Константину Богомолову труппа театра на Малой Бронной сегодня вызывает интерес как у критиков, так и у зрителей. Хотя он — не единственный режиссёр, с которым коллектив выходил на уровень всей страны. Жизнь этого театра зигзагообразна, и это интересно — как он всегда возвращал себе место под солнцем зрительского внимания. Сегодня расскажем историю театра на Малой Бронной.

Начало

Театр на Малой Бронной родился не на Малой Бронной. И изначально он так не назывался. В 1945, за пару месяцев до победы в Великой отечественной войне, чиновники решили открыть театр в Бауманском районе на Спартаковской улице. Особой эстетики не было, репертуар театра на Малой Бронной (тогда Московский драматический театр) отражал события, которые происходили в Советском Союзе, и проблемы, волновавшие людей на уровне личных переживаний и моральных дилемм. Первым руководителем стал Сергей Майоров. Это был хороший театральный управленец, однако в историю он не вошёл. При нём спектакли о любви, о трагедиях человеческих отношений и о социальных катаклизмах стали неотъемлемой частью театрального репертуара. Пьесы, такие как «Вид с моста» Артура Миллера, «Варвары» Горького, «Женитьба» Гоголя и многие другие, были поставлены в разные годы и оставались на сцене длительный промежуток. Но этот период не очень интересен.

Театр на Малой Бронной

В 1959 году руководителем театра стал Андрей Гончаров. Уже тогда он был известным и уважаемым режиссёром. При нём театр переехал в то самое здание на Малой Бронной и взял своё название. Гончаров проработал здесь шесть лет, и после его ухода начался «золотой период» коллектива.

В 1967 году в театр на Малой Бронной пришёл Анатолий Эфрос, уже тогда всем театралам было ясно — это талантливейший режиссёр своего поколения. Хотя он не был худруком театра на Малой Бронной, а только штатным режиссёром, при нём коллектив вышел на новый уровень. Эфрос проработал здесь 17 лет, в этот период театр на Малой Бронной стал не только центром притяжения для всех театралов, но и для критиков, которые по косточкам разбирали его постановки «Три сестры», «Ромео и Джульетта», «Отелло» и «Дон Жуан». Эти спектакли вошли в золотой фонд, и театр получил признание как один из ведущих в Советском Союзе.

Анатолий Эфрос, источник: Legion-Media

Хотя здесь ставили разные режиссёры, а руководителем был Александр Дунаев, для зрителей это был «театр Эфроса». На его спектакли было невозможно достать билеты, каждый уважающий себя любитель театра был обязан попасть на премьеру Эфроса. Позже он разобрал часть своих постановок из театра на Малой Бронной в своих книгах, которые сегодня читают все абитуриенты театральных вузов — «Репетиция — любовь моя», «Профессия: режиссёр» и другие.

Однако нет ничего бесконечного. В 80-е у Эфроса начался творческий кризис. Пошли творческие неудачи, люди перестали ломиться на его спектакли, обострились конфликты с директором и труппой. И Эфрос ушёл в театр на Таганке.

Тёмные времена

Началась текучка худруков. Они не держались и пяти лет, долгое время должность в театре вообще пустовала. В 90-е здесь было «двоевластие», театров одновременно управляли Сергей Женовач и Лев Дуров, в 96-ом Женовач стал единоличным руководителем, но уже в 98-ом его сняли. Конечно, ни о каком развитии эстетических принципов в такой атмосфере говорить нельзя. Лев Дуров, кстати, стал худруком театра на Малой Бронной в 2003 году. А в 2006 ушёл. Новым руководителем стал Леонид Трушкин. Он продержался только год, на финальном брифинге он сказал про театр на Малой Бронной: «Больной оказался покойником». После такого кажется, что ничего сделать нельзя. Но театр вышел из ямы.

Театр на Малой Бронной при Сергее Голомазове

Голомазов пришёл в 2007 году. Он продержался в должности 12 лет. Возможно, такой успех связан с тем, что он сразу стал привлекать в театр лояльную ему молодёжь — Голомазов вёл курс в ГИТИСе. Хотя путь был непростым, так возрастная часть группы высказывала ему претензии, что он занимает в спектаклях по большей части молодых артистов, а не их. По этому поводу даже обсуждали «инсайдерскую» новость, что Голомазова планируют снять, а рководство передать Владимиру Панкову. Но это оказалось уткой.

При Сергее Голомазове в театре на Малой Бронной начались стабильные времена. Скандалов стало меньше, началось творчество. Нельзя сказать, что этот период был особо ярким и запоминающимся, спектакли Голомазова были хорошо сделанными, но в них не было запоминающейся эстетики или интересных находок. Критики часто обходили театр стороной, а постановки шли в частично заполненных залах. Единственным шлягером была «Варшавская мелодия» с Даниилом Страховым и Юлией Пересильд. Период скорее важен тем, что Малая Бронная стабилизировалась и пережила кадровую текучку 90-х и 00-х. Но в 2019 году Голомазову предложили возглавить Русский драматический театр в Риге. Бронная осталась без лидера. Но ненадолго.

Театр на Малой Бронной при Константине Богомолове

В 2019 году пост худрука передали Константину Богомолову. У московских театралов это вызвало шок. Всем было интересно, как режиссёр справится с коллективом. В итоге Богомолов полностью поменял эстетику, которую выстраивал Голомазов. Он даже логотип театру поменял и здание отреставрировал. Богомолов привнес в афишу театра свежие идеи и подходы, сделав акцент на современные пьесы, которые затрагивают актуальные проблемы общества. С его приходом театр на Малой Бронной сегодня занял место среди самых обсуждаемых театров главного города, где представлены как классические представления, так и эксперименты, как драмы и мелодрамы, так и триллеров. В репертуаре появились спектакли Молочникова, Вытоптова, Долина, Денисовой и других.

Константин Богомолов, источник: Legion-Media

Сегодня в репертуаре театра представлены спектакли самых разных жанров и направлений, что позволяет каждому зрителю найти что-то по душе. Среди особенных характеристик текущего репертуара можно выделить следующие:

- Экспериментальные постановки — театр активно работает с новыми, нестандартными формами, сочетая традиционную драматургию с элементами перформанса и мультимедиа. Это создает уникальный театральный опыт, который сближает зрителя и актеров в процессе взаимодействия. («Женщина-змея»)

- Классика в современной интерпретации — в репертуаре можно увидеть такие произведения мировой классики, как пьесы Шекспира, Чехова, Островского в необычных интерпретациях, с акцентом на актуальную социальную повестку. («Бесы Достоевского», «Чайка с продолжением»).

- Современные драматурги — театр ставит работы современных авторов, что позволяет учитывать современные тренды в театральной практике и глубже проникать в проблемы, волнующие общество сегодня. («Бэтман против Брежнева»).

- Детские и семейные спектакли — есть несколько постановок, ориентированных на юную аудиторию. Родители могут посетить их с детьми. («Кентервильское привидение»).

- Традиционный театр — спектакли, где пьеса подаётся так, как написана. Режиссуры почти не видно, актёры играют в выстроенных декорациях и рассказывают зрителю историю. («Дядя Лёва»)

Таким образом, хотите ли вы увидеть классический спектакль с выстроенными декорациями или сложный режиссёрский театр с многоуровневыми смыслами — Малая Бронная может дать вам и то, и то. В этом плане она похожа на МХТ им. Чехова при Табакове. Возможно, как раз его модель Богомолов решил воплотить в своём театре — дают о себе знать годы совместной работы с Олегом Павловичем. Сегодня театр на Малой Бронной стал популярным, модным и находится в списке обязательных к посещению.

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