Спектакль Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане»

Сказка о волшебных сумерках

«Ёжик, Медвежонок и Заяц» — история о том, как три друга собрались, чтобы вместе посумерничать. Это необыкновенное время, полное таинства и волшебства. Во время сумерек можно услышать песню травы и ветра, увидеть танец облаков и улыбку луны, проплывающей в небе, познакомиться с настоящей лошадью и даже потрогать её. Это момент, когда мир наполняется чудесами и радостью.

Театральное волшебство

Во время спектакля зрители оказываются рядом с героями сказки на сцене. Уникальная расстановка эмоциональных нюансов позволяет зрителям воспринять все яркие краски и смыслы спектакля с помощью не только зрения, но и слуха, обоняния, осязания и вкуса. Сумерничать с друзьями, делиться радостью и переживаниями — это по-настоящему увлекательно и весело!