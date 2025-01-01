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Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане»

Спектакль Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане»

Постановка для незрячих зрителей — и не только для них
Постановка
Московский театр кукол 12+
Режиссер Наталья Пахомова
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сказка о волшебных сумерках

«Ёжик, Медвежонок и Заяц» — история о том, как три друга собрались, чтобы вместе посумерничать. Это необыкновенное время, полное таинства и волшебства. Во время сумерек можно услышать песню травы и ветра, увидеть танец облаков и улыбку луны, проплывающей в небе, познакомиться с настоящей лошадью и даже потрогать её. Это момент, когда мир наполняется чудесами и радостью.

Театральное волшебство

Во время спектакля зрители оказываются рядом с героями сказки на сцене. Уникальная расстановка эмоциональных нюансов позволяет зрителям воспринять все яркие краски и смыслы спектакля с помощью не только зрения, но и слуха, обоняния, осязания и вкуса. Сумерничать с друзьями, делиться радостью и переживаниями — это по-настоящему увлекательно и весело!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
19:00 от 2500 ₽
19 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане» Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане»

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