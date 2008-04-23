В 9-м сезоне сериала «Блич» у Жнецов душ появляется новый отважный капитан. Тринадцать отрядов придворной гвардии единогласно выбирают на этот ответственный пост Сюсуке Амагая – опытного охотника на Пустоты. Вместе с ним руководящие должности в мире синигами обретают его приближенные, в том числе Макото Кибуне. Однако бойцы третьего дивизиона без восторга воспринимают это назначение, и в Обществе душ назревает конфликт. Тем временем юная принцесса Луричие из королевского рода Касумиодзи вместе со своими телохранителями отправляется в человеческий мир в город Каракура, где встречает Ичиго.