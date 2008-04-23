Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bleach 2004 - 2024 season 9

Bleach season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 9
Bleach 12+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 23 April 2008
Production year 2008
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Bleach" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Блич» у Жнецов душ появляется новый отважный капитан. Тринадцать отрядов придворной гвардии единогласно выбирают на этот ответственный пост Сюсуке Амагая – опытного охотника на Пустоты. Вместе с ним руководящие должности в мире синигами обретают его приближенные, в том числе Макото Кибуне. Однако бойцы третьего дивизиона без восторга воспринимают это назначение, и в Обществе душ назревает конфликт. Тем временем юная принцесса Луричие из королевского рода Касумиодзи вместе со своими телохранителями отправляется в человеческий мир в город Каракура, где встречает Ичиго.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"Bleach" season 9 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 2004
Season 2005
Season 2006
Season 2007
Season 2008
Season 2009
Season 2010
Season 2011
Season 2012
The New Captain Appears! His name is Shusuke Amagai
Season 9 Episode 1
23 April 2008
New Development, the Dangerous Transfer Student Appears!
Season 9 Episode 2
7 May 2008
Desperate Struggle Under the Moonlit Night, the Mysterious Assassin and Zanpakutō
Season 9 Episode 3
14 May 2008
Kenryu, the Profusion of Blooming Crimson Flowers
Season 9 Episode 4
21 May 2008
Kibune Goes to War! The Violent Wind that Rages
Season 9 Episode 5
28 May 2008
The Appearance of the Great Evil! The Darkness in the House of Kasumioji
Season 9 Episode 6
4 June 2008
Break the Mirror's Boundary! Ichigo's Captivity
Season 9 Episode 7
11 June 2008
The Revenging Assassin, Ichigo is Targeted
Season 9 Episode 8
18 June 2008
Mystery! The Sword-Consuming Assassin
Season 9 Episode 9
25 June 2008
The Reversal of Rukia, the Rampaging Blade
Season 9 Episode 10
25 June 2008
The Nightmare Which is Shown, Ichigo's Inside the Mirror
Season 9 Episode 11
2 July 2008
Confrontation?! Amagai vs. Gotei 13
Season 9 Episode 12
9 July 2008
The Princess' Decision, the Sorrowful Blade
Season 9 Episode 13
16 July 2008
The 2nd Division Sorties! Ichigo is Surrounded
Season 9 Episode 14
23 July 2008
Amagai's True Strength, zanpakutō is released!
Season 9 Episode 15
30 July 2008
The Darkness Which Moves! Kibune's True Colors
Season 9 Episode 16
6 August 2008
Kira and Kibune, Offense and Defense of the 3rd Division
Season 9 Episode 17
20 August 2008
Ice and Flame! Fierce Fight of Amagai vs. Hitsugaya
Season 9 Episode 18
27 August 2008
Sortie Orders! Suppress the House of Kasumiōji
Season 9 Episode 19
3 September 2008
Ichigo Rages! The Assassin's Secret
Season 9 Episode 20
10 September 2008
Duel! Amagai vs. Ichigo
Season 9 Episode 21
17 September 2008
The Fallen Shinigami's Pride
Season 9 Episode 22
7 October 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more