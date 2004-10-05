В 1-м сезоне сериала «Блич» ученик японской старшей школы Ичиго Куросаки обладает сверхъестественными способностями. Он видит многое, что недоступно глазу простого человека – например, души умерших людей. Однажды в возрасте пятнадцати лет парень становится свидетелем странного сражения. Юная и привлекательная девушка Рукия бьется с жутким существом – Пустым. Выясняется, что она – мифическое божество синигами, способное отправлять призраков на тот свет и защищать людей от их вмешательства. Она удивляется, что Ичиго видит ее, и передает ему часть своей силы, чтобы он не погиб. В итоге парень сам обретает дар синигами.