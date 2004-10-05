Menu
Bleach 2004 - 2024 season 1

Bleach 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2004
Production year 2004
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Bleach" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Блич» ученик японской старшей школы Ичиго Куросаки обладает сверхъестественными способностями. Он видит многое, что недоступно глазу простого человека – например, души умерших людей. Однажды в возрасте пятнадцати лет парень становится свидетелем странного сражения. Юная и привлекательная девушка Рукия бьется с жутким существом – Пустым. Выясняется, что она – мифическое божество синигами, способное отправлять призраков на тот свет и защищать людей от их вмешательства. Она удивляется, что Ичиго видит ее, и передает ему часть своей силы, чтобы он не погиб. В итоге парень сам обретает дар синигами.

Series rating

0.0
8.2 IMDb
"Bleach" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The Day I Became a Shinigami
Season 1 Episode 1
5 October 2004
A Shinigami's Work
Season 1 Episode 2
12 October 2004
The Older Brother's Wish, the Younger Sister's Wish
Season 1 Episode 3
19 October 2004
Cursed Parakeet
Season 1 Episode 4
26 October 2004
Beat the Invisible Enemy!
Season 1 Episode 5
2 November 2004
Fight to the death! Ichigo vs. Ichigo
Season 1 Episode 6
9 November 2004
Greetings from a Stuffed Toy
Season 1 Episode 7
16 November 2004
June 17, a memory of rain
Season 1 Episode 8
23 November 2004
Unbeatable enemy
Season 1 Episode 9
30 November 2004
Assault on trip at sacred ground!
Season 1 Episode 10
7 December 2004
The legendary Quincy
Season 1 Episode 11
14 December 2004
A Gentle Right Arm
Season 1 Episode 12
21 December 2004
Flower and Hollow
Season 1 Episode 13
28 December 2004
Back to back, a fight to the death!
Season 1 Episode 14
11 January 2005
Kon's great plan
Season 1 Episode 15
18 January 2005
The Encounter, Renji Abarai!
Season 1 Episode 16
25 January 2005
Ichigo dies!
Season 1 Episode 17
1 February 2005
Reclaim! The power of the shinigami
Season 1 Episode 18
8 February 2005
Ichigo becomes a Hollow!
Season 1 Episode 19
15 February 2005
Ichimaru Gin's Shadow
Season 1 Episode 20
22 February 2005
