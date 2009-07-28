В 13-м сезоне сериала «Блич» Общество душ сталкивается с новой напастью. В Сейрейтею приходит загадочный человек по имени Мурамаса. Он открыто объявляет войну всем Жнецам душ. Ему удается не только настроить против синигами их собственное оружие, но и придать Духовным мечам человеческий облик. Капитаны и лейтенанты тринадцати отрядов лишаются привычной защиты, им приходится сражаться с собственными ожившими и взбунтовавшимися мечами. В первом же сражении Рукия получает тяжелое ранение. Им с Ичиго удается сбежать в Мир живых, но вскоре друзьям предстоит вернуться и встретить опасность лицом к лицу.