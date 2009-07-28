Menu
Bleach 2004 - 2024 season 13

Bleach season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 13

Bleach 12+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 28 July 2009
Production year 2009
Number of episodes 36
Runtime 18 hours 0 minute
"Bleach" season 13 description

В 13-м сезоне сериала «Блич» Общество душ сталкивается с новой напастью. В Сейрейтею приходит загадочный человек по имени Мурамаса. Он открыто объявляет войну всем Жнецам душ. Ему удается не только настроить против синигами их собственное оружие, но и придать Духовным мечам человеческий облик. Капитаны и лейтенанты тринадцати отрядов лишаются привычной защиты, им приходится сражаться с собственными ожившими и взбунтовавшимися мечами. В первом же сражении Рукия получает тяжелое ранение. Им с Ичиго удается сбежать в Мир живых, но вскоре друзьям предстоит вернуться и встретить опасность лицом к лицу.

"Bleach" season 13 list of episodes. TV series release schedule
A New Enemy! The Materialization of Zanpakutō
Season 13 Episode 1
28 July 2009
Byakuya, Disappearing With The Cherry Blossoms
Season 13 Episode 2
4 August 2009
Sode no Shirayuki vs. Rukia! Confused Heart
Season 13 Episode 3
11 August 2009
Zangetsu Becomes An Enemy
Season 13 Episode 4
18 August 2009
Renji Surprised?! The Two Zabimarus
Season 13 Episode 5
25 August 2009
Clash! Hisagi vs. Kazeshin
Season 13 Episode 6
1 September 2009
Release! The New Getsuga Tenshō
Season 13 Episode 7
8 September 2009
Soi Fon, Surrounding the Zanpakutō
Season 13 Episode 8
15 September 2009
Friendship? Hatred? Haineko & Tobiume
Season 13 Episode 9
22 September 2009
The Awakening Hyōrinmaru! Hitsugaya's Fierce Fight
Season 13 Episode 10
29 September 2009
Byakuya's Betrayal
Season 13 Episode 11
6 October 2009
For the Sake of Pride! Byakuya vs. Renji
Season 13 Episode 12
13 October 2009
Shinigami and Zanpakuto, Total Sortie
Season 13 Episode 13
20 October 2009
One-to-One Fight! Ichigo vs. Senbonzakura
Season 13 Episode 14
27 October 2009
The Long Awaited...Kenpachi Appears!
Season 13 Episode 15
3 November 2009
Pursue Byakuya! The Confused Gotei Divisions
Season 13 Episode 16
10 November 2009
Special Mission! Rescue Captain Commander Yamamoto!
Season 13 Episode 17
17 November 2009
Deceived Shinigami! The World Collapse Crisis
Season 13 Episode 18
24 November 2009
Dragon of Ice and Dragon of Flame! The Strongest Showdown!
Season 13 Episode 19
1 December 2009
Senbonzakura's Bankai! Offense and Defense of the Living World
Season 13 Episode 20
8 December 2009
That Man, For the Sake of the Kuchiki
Season 13 Episode 21
15 December 2009
Dark History! The Worst Shinigami is Born
Season 13 Episode 22
22 December 2009
Byakuya, the Truth Behind his Betrayal
Season 13 Episode 23
5 January 2010
Muramasa's True Identity Revealed
Season 13 Episode 24
12 January 2010
Byakuya and Renji, the 6th Division Returns
Season 13 Episode 25
19 January 2010
Final Chapter: Zanpakutō Unknown Tales
Season 13 Episode 26
26 January 2010
Byakuya's Anger! The Kuchiki Family Collapses
Season 13 Episode 27
2 February 2010
A New Enemy! The True Nature of the Beast Swords
Season 13 Episode 28
9 February 2010
Stray Snake, Tortured Monkey
Season 13 Episode 29
16 February 2010
Terror! The Monster That Lurks Underground
Season 13 Episode 30
23 February 2010
Conclusion?! Hisagi vs. Kazeshini
Season 13 Episode 31
2 March 2010
The Person with the Unknown Ability! Orihime is Targeted
Season 13 Episode 32
9 March 2010
Haineko Cries! The Tragic Sword Beast
Season 13 Episode 33
16 March 2010
Imprisonment?! Senbonzakura and Zabimaru
Season 13 Episode 34
23 March 2010
Battle of the Females? Nanao vs. Katen Kyōkotsu
Season 13 Episode 35
30 March 2010
Evolution?! The Wonder of the Final Sword Beast
Season 13 Episode 36
6 April 2010
