Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bleach 2004 - 2024 season 16

Bleach season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 16

Bleach 12+
Original title Season 16
Title Cезон 16
Season premiere 11 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"Bleach" season 16 description

В 16-м сезоне сериала «Блич» Ичиго лишается своего дара. Уже больше года он вынужден жить жизнью обычного школьника, не видя призраков и не сражаясь с силами зла. Однако Общество душ не оставляет бывшего синигами в покое. За парнем начинают охотиться сразу несколько загадочных незнакомцев, у каждого из которых есть свой мотив. С ним связывается человек по имени Куго Гинджу, интересующийся кое-кем из его близких людей. Тем временем кто-то преследует самого Ичиго и его друзей. Пытаясь защитить его, Урю оказывается в больничной палате. Теперь Ичиго придется выбрать свой путь: остаться в стороне или вернуть силы и выступить против зла?

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.2 IMDb
Write review
"Bleach" season 16 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 2004
Season 2005
Season 2006
Season 2007
Season 2008
Season 2009
Season 2010
Season 2011
Season 2012
3rd Year High School Student! Dressed Up, and a New Chapter Begins!
Season 16 Episode 1
11 October 2011
A Dispute in School?! Ichigo and Uryuu, Fight Together!
Season 16 Episode 2
18 October 2011
Uryuu is Attacked, A Threat Draws Near the Friends!
Season 16 Episode 3
25 October 2011
The Fullbring User - Kugo Ginjo
Season 16 Episode 4
1 November 2011
A Creeping Danger in the Kurosaki Family?! Ichigo's Confusion!
Season 16 Episode 5
8 November 2011
Power of the Substitute Badge, Ichigo's 'Pride'!
Season 16 Episode 6
15 November 2011
Next Target, The Devil's Hand Aims at Orihime!
Season 16 Episode 7
22 November 2011
The Man Who Killed A Shinigami Substitute?! Tsukishima Makes His Move
Season 16 Episode 8
29 November 2011
Fullbring, The Detested Power!
Season 16 Episode 9
6 December 2011
Tsukishima Attacks! The Training Has Been Thwarted
Season 16 Episode 10
13 December 2011
Ichigo, Mastering the Fullbring!
Season 16 Episode 11
20 December 2011
Ichigo vs. Ginjo! To the Game's Space
Season 16 Episode 12
27 December 2011
The Shinigami Enter Battle! Seireitei Also Has a New Year Special!
Season 16 Episode 13
10 January 2012
Foe or Friend?! Ginjo's Unseen Heart!
Season 16 Episode 14
17 January 2012
Creeping Menace...Tsukishima's Ability!
Season 16 Episode 15
24 January 2012
Clash?! Xcution Attacks Ginjo
Season 16 Episode 16
31 January 2012
The Sorrowful Battle! Ichigo vs. Sado & Orihime!
Season 16 Episode 17
7 February 2012
Ichigo vs Uryu?! Who is the Traitor?!
Season 16 Episode 18
14 February 2012
A New Appearance! Meet the Gotei 13!
Season 16 Episode 19
21 February 2012
Revival! Substitute Shinigami･Ichigo Kurosaki!
Season 16 Episode 20
28 February 2012
Fierce Fight! Shinigami vs. XCUTION!
Season 16 Episode 21
6 March 2012
Desperate Struggle!? Byakuya's Troubled Memories
Season 16 Episode 22
13 March 2012
Ichigo vs. Ginjo! Secret of the Substitute Badge
Season 16 Episode 23
20 March 2012
Changing History, Unchanging Heart
Season 16 Episode 24
27 March 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more