В 16-м сезоне сериала «Блич» Ичиго лишается своего дара. Уже больше года он вынужден жить жизнью обычного школьника, не видя призраков и не сражаясь с силами зла. Однако Общество душ не оставляет бывшего синигами в покое. За парнем начинают охотиться сразу несколько загадочных незнакомцев, у каждого из которых есть свой мотив. С ним связывается человек по имени Куго Гинджу, интересующийся кое-кем из его близких людей. Тем временем кто-то преследует самого Ичиго и его друзей. Пытаясь защитить его, Урю оказывается в больничной палате. Теперь Ичиго придется выбрать свой путь: остаться в стороне или вернуть силы и выступить против зла?