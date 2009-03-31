В 12-м сезоне сериала «Блич» повествование возвращается в современность. Ичиго, Исида и Чад вновь покидают мир живых, чтобы сразиться с арранкарами на их территории – в Уэко Мундо. Однако теперь внимание сосредоточено не на их приключениях, а на событиях, происходящих в это время в их родном городе Каракуре. Без защиты Ичиго это место подвергается многочисленным атакам Пустых и нуждается в защите. Сосуке Айзен хочет устроить в нем базу для борьбы с Обществом душ. Каракура придумывает решение: он собирает команду «супергероев» из синигами и примкнувших к ним арранкаров. В том числе в нее входит небезызвестный Кон.