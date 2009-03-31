Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bleach 2004 - 2024 season 12

Bleach season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 12

Bleach 12+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 31 March 2009
Production year 2009
Number of episodes 17
Runtime 8 hours 30 minutes
"Bleach" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Блич» повествование возвращается в современность. Ичиго, Исида и Чад вновь покидают мир живых, чтобы сразиться с арранкарами на их территории – в Уэко Мундо. Однако теперь внимание сосредоточено не на их приключениях, а на событиях, происходящих в это время в их родном городе Каракуре. Без защиты Ичиго это место подвергается многочисленным атакам Пустых и нуждается в защите. Сосуке Айзен хочет устроить в нем базу для борьбы с Обществом душ. Каракура придумывает решение: он собирает команду «супергероев» из синигами и примкнувших к ним арранкаров. В том числе в нее входит небезызвестный Кон.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.2 IMDb
Write review
"Bleach" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 2004
Season 2005
Season 2006
Season 2007
Season 2008
Season 2009
Season 2010
Season 2011
Season 2012
The Soul Burial Detective, Karakuraizer is Born
Season 12 Episode 1
31 March 2009
Karakuraizer's Last Day
Season 12 Episode 2
7 April 2009
Defend Karakura Town! Entire Appearance of the Shinigami
Season 12 Episode 3
14 April 2009
Elite! The Four Shinigami
Season 12 Episode 4
21 April 2009
Beautiful Little Devil Charlotte
Season 12 Episode 5
28 April 2009
Kira, The Battle Within Despair
Season 12 Episode 6
5 May 2009
Hisagi's Shikai! The Name is...
Season 12 Episode 7
12 May 2009
Ikkaku Falls! The Shinigami's Crisis
Season 12 Episode 8
19 May 2009
The Full Showdown! Shinigami vs. Espada
Season 12 Episode 9
26 May 2009
The Most Evil Tag!? Soi Fon & Ōmaeda
Season 12 Episode 10
2 June 2009
A Miraculous Body! Ggio Releases
Season 12 Episode 11
9 June 2009
3 vs. 1 Battle! Rangiku's Crisis
Season 12 Episode 12
16 June 2009
All Vice-Captains Annihilated! The Terrifying Demonic Beast
Season 12 Episode 13
23 June 2009
Fierce Fighting Concludes? Towards a New Battle!
Season 12 Episode 14
30 June 2009
Wonderful Error
Season 12 Episode 15
7 July 2009
Summer! Sea! Swimsuit Festival!!
Season 12 Episode 16
14 July 2009
Cry of the Soul? The Rug Shinigami is Born!
Season 12 Episode 17
21 July 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more