В 11-м сезоне сериала «Блич» события разворачиваются за 110 лет до начала основного сюжета о необычном юноше Ичиго, синигами Рукии и их друзьях. Зрители узнают предысторию Общества душ и увидят, как сформировались современные тринадцать отрядов Придворной стражи. Синдзи Хирако становится капитаном пятого отряда и начинает диктовать среди синигами свои правила. Тем временем Йоруичи Шихоин рекомендует кандидатуру на пост нового капитана двенадцатого отряда – Кисуке Урахару. Он доказывает, что достоин этого назначения, когда возглавляет группу Жнецов душ и отправляется в погоню за Пустыми.