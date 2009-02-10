Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bleach 2004 - 2024 season 11

Bleach season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 11

Bleach 12+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 10 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Bleach" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Блич» события разворачиваются за 110 лет до начала основного сюжета о необычном юноше Ичиго, синигами Рукии и их друзьях. Зрители узнают предысторию Общества душ и увидят, как сформировались современные тринадцать отрядов Придворной стражи. Синдзи Хирако становится капитаном пятого отряда и начинает диктовать среди синигами свои правила. Тем временем Йоруичи Шихоин рекомендует кандидатуру на пост нового капитана двенадцатого отряда – Кисуке Урахару. Он доказывает, что достоин этого назначения, когда возглавляет группу Жнецов душ и отправляется в погоню за Пустыми.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.2 IMDb
Write review
"Bleach" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 2004
Season 2005
Season 2006
Season 2007
Season 2008
Season 2009
Season 2010
Season 2011
Season 2012
The Past Chapter Begins! The Truth from 110 Years Ago
Season 11 Episode 1
10 February 2009
12th Division's New Captain, Urahara Kisuke
Season 11 Episode 2
17 February 2009
Aizen and the Boy Genius
Season 11 Episode 3
24 February 2009
Muguruma 9th Division, moves out
Season 11 Episode 4
3 March 2009
Hiyori dies? The Beginning of Tragedy
Season 11 Episode 5
10 March 2009
Betrayal! Aizen's Secret Maneuvers
Season 11 Episode 6
17 March 2009
Rescue Hirako! Aizen vs. Urahara
Season 11 Episode 7
24 March 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more