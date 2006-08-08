Menu
Bleach 2004 - 2024 season 5

Bleach season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 5

Bleach 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 8 August 2006
Production year 2006
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Bleach" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Блич» над Обществом душ вновь сгущаются тучи. Загадочный седовласый мутант Кария вместе со своими последователями прибывает к стенам города, чтобы захватить его и свергнуть синигами. Ичиго выясняет, что Кария когда-то был обычным человеком, но в результате неудачного эксперимента в НИИ синигами стал одним из первых «Связанных»: его сущность соединили с мощной сверхъестественной силой, дающей ему вечную жизнь. Кария уверяет, что его единственная цель – еще больше увеличить свою и без того огромную энергию, однако герои подозревают, что им движет нечто большее.

"Bleach" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Enter the World of the Shinigami, Again
Season 5 Episode 1
8 August 2006
Assault of the Bounts! Chaos in the Gotei 13 Divisions
Season 5 Episode 2
15 August 2006
Hitsugaya's Resolution! The Moment of Conflict Approaches
Season 5 Episode 3
22 August 2006
Byakuya Takes the Field! Dance of the Wind-Splitting Cherry Blossoms
Season 5 Episode 4
5 September 2006
Ichigo・Byakuya・Kariya, Battle of the Three Extremes!
Season 5 Episode 5
12 September 2006
Hitsugaya moves out! Cut down the enemy in the forest.
Season 5 Episode 6
19 September 2006
Clash! Zaraki Kenpachi vs. Ichinose Maki
Season 5 Episode 7
4 October 2006
Shinigami vs. Shinigami! The Uncontrollable Power
Season 5 Episode 8
11 October 2006
Soi Fong dies? The Last of the Secret Mobile Corps
Season 5 Episode 9
18 October 2006
Mayuri's Bankai! Sawatari* Clash of the Demon
Season 5 Episode 10
1 November 2006
The Last Quincy! The Exploding Power
Season 5 Episode 11
8 November 2006
Ishida, exceeding the limits to attack!
Season 5 Episode 12
15 November 2006
10th Division's Death Struggle! The Release of Hyourinmaru
Season 5 Episode 13
22 November 2006
Kariya! Countdown to the Detonation
Season 5 Episode 14
29 November 2006
Life and Revenge! Ishida, the Ultimate Choice
Season 5 Episode 15
6 December 2006
The Swung-Down Edge! The Moment of Ruin
Season 5 Episode 16
13 December 2006
The Wailing Bount! The Last Clash
Season 5 Episode 17
20 December 2006
Ichigo and Rukia, Thoughts in the Revolving Sky
Season 5 Episode 18
4 January 2007
