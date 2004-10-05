В 18-м сезоне сериала «Блич» продолжается история брата и сестры Куросаки, обладающих редким даром. Ичиго с детства видит неупокоенных духов, затерянных в мире людей. С какого-то возраста в Карин также пробуждается эта способность. Теперь над нашей реальностью сгущаются такие тучи, что одного человека с таким даром становится уже недостаточно для помощи Тринадцати отрядам. Брат и сестра должны работать бок о бок, несмотря на все семейные дрязги и противоречия. Только так они смогут вовремя предупредить воинов о вторжении потусторонних темных сил. Конечно, ребята не забывают и о личной жизни. У Карин развиваются отношения с Тоширо.