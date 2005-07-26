В 3-м сезоне сериала «Блич» одноклассники Ичиго пытаются добраться до синигами Рукии. Для этого Орихиме придумывает план: она и Исида должны сами замаскироваться под богов смерти. Однако план проваливается, и они оказываются в плену у капитана Куроцуче. Выясняется, что Исида обладает способностями, которые могут быть интересны синигами. В это время главный герой сериала Ичиго познает грани своей силы. Управляться с энергией его учит бывший капитан второго отряда «Готея-13» Йоруичи. Рукия по-прежнему находится в заключении, ожидая помощи своих друзей. В камере она видит вещие сны.