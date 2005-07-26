Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bleach 2004 - 2024 season 3

Bleach season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 3

Bleach 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 July 2005
Production year 2005
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Bleach" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Блич» одноклассники Ичиго пытаются добраться до синигами Рукии. Для этого Орихиме придумывает план: она и Исида должны сами замаскироваться под богов смерти. Однако план проваливается, и они оказываются в плену у капитана Куроцуче. Выясняется, что Исида обладает способностями, которые могут быть интересны синигами. В это время главный герой сериала Ичиго познает грани своей силы. Управляться с энергией его учит бывший капитан второго отряда «Готея-13» Йоруичи. Рукия по-прежнему находится в заключении, ожидая помощи своих друзей. В камере она видит вещие сны.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.2 IMDb
Write review
"Bleach" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 2004
Season 2005
Season 2006
Season 2007
Season 2008
Season 2009
Season 2010
Season 2011
Season 2012
Yoruichi, Master of Speed, dances!
Season 3 Episode 1
26 July 2005
The Despicable Shinigami
Season 3 Episode 2
2 August 2005
Ishida, Limits of Power!
Season 3 Episode 3
9 August 2005
Overcome the Limits!
Season 3 Episode 4
16 August 2005
Authentic Records! School of Shinigami
Season 3 Episode 5
23 August 2005
The Avengers
Season 3 Episode 6
30 August 2005
Hitsugaya roars!
Season 3 Episode 7
6 September 2005
Rukia's Nightmare
Season 3 Episode 8
13 September 2005
The Awakening Lion
Season 3 Episode 9
20 September 2005
Morning of the Sentence
Season 3 Episode 10
27 September 2005
Renji, Oath of the Soul! Death Match with Byakuya
Season 3 Episode 11
4 October 2005
Ichimaru Gin's Temptation, Resolution of Destruction
Season 3 Episode 12
4 October 2005
An Accomplished Oath! Get back Rukia!
Season 3 Episode 13
18 October 2005
The Strongest Shinigami! Ultimate confrontation between teacher and student
Season 3 Episode 14
25 October 2005
Supersonic Battle! Determine the Goddess of Chivalry
Season 3 Episode 15
1 November 2005
One Thousand Cherry Blossoms, Crushed! Zangetsu Thrusts Through the Sky
Season 3 Episode 16
8 November 2005
Unseal! The Black Blade, the Miraculous Power
Season 3 Episode 17
15 November 2005
Conclusion of the Death Match! White pride and black desire
Season 3 Episode 18
22 November 2005
Truth of Despair, the Dagger that has been Brandished
Season 3 Episode 19
6 December 2005
Aizen stands out! His Terrifying Ambition
Season 3 Episode 20
13 December 2005
Congress Together! The Strongest Shinigami Organization
Season 3 Episode 21
20 December 2005
Rukia's Resolution, Ichigo's Feelings
Season 3 Episode 22
10 January 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more