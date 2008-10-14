В 10-м сезоне сериала «Блич» синигами из Общества душ продолжают воевать с арранкарами из Эспады. Сезон начинается с грандиозной битвы между главным героем Ичиго и одним из приспешников Эспады – Гриммджоу. Но когда победа кажется уже близкой, в городе вдруг появляется более сильный противник. Нойтра Гилга нападает на Ичиго и его команду, а заодно убивает и своего предшественника Гриммджоу. Ребята понимают, что он – Эспада пятого уровня, сталкиваться с такой огромной темной силой им еще не приходилось. Орихиме пытается помочь вымотанному в сражении Ичиго, но сама оказывается в опасности.