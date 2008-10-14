Menu
Bleach 2004 - 2024 season 10

Season premiere 14 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Bleach" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Блич» синигами из Общества душ продолжают воевать с арранкарами из Эспады. Сезон начинается с грандиозной битвы между главным героем Ичиго и одним из приспешников Эспады – Гриммджоу. Но когда победа кажется уже близкой, в городе вдруг появляется более сильный противник. Нойтра Гилга нападает на Ичиго и его команду, а заодно убивает и своего предшественника Гриммджоу. Ребята понимают, что он – Эспада пятого уровня, сталкиваться с такой огромной темной силой им еще не приходилось. Орихиме пытается помочь вымотанному в сражении Ичиго, но сама оказывается в опасности.

"Bleach" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Hueco Mundo Chapter, Restart!
Season 10 Episode 1
14 October 2008
Szayel Aporro's Theater
Season 10 Episode 2
21 October 2008
Nel's Secret, a Big-Breasted Beauty Joins the Battle!?
Season 10 Episode 3
29 October 2008
The Irresistable, Puppet Show of Terror
Season 10 Episode 4
4 November 2008
Neliel's Past
Season 10 Episode 5
11 November 2008
The Ultimate Union! Pesche's Seriousness
Season 10 Episode 6
18 November 2008
Joining the Battle! The Strongest Shinigami Army Appears
Season 10 Episode 7
25 November 2008
Byakuya's Bankai, the Quiet Anger
Season 10 Episode 8
2 December 2008
The Two Scientists, Mayuri's Trap
Season 10 Episode 9
9 December 2008
The Resurrecting Szayel Aporro
Season 10 Episode 10
16 December 2008
The Hardest Body!? Cut Down Nnoitra
Season 10 Episode 11
23 December 2008
Nnoitra Released! Multiplying Arms
Season 10 Episode 12
6 January 2009
Fierce Fighting Conclusion! Who's the Strongest
Season 10 Episode 13
13 January 2009
Karakura Town Gathers! Aizen Versus Shinigami
Season 10 Episode 14
20 January 2009
Ichigo's Seppuku Persuasion Strategy
Season 10 Episode 15
27 January 2009
Thump! A Kemari Tournament Filled with Hollows
Season 10 Episode 16
3 February 2009
