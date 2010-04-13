В 14-м сезоне сериала «Блич» Ичиго и его команде предстоит еще одна схватка с Улькиоррой – четвертым воином из армии Эспады. С каждой победой друзья приближаются к Сосуке Айзену, однако каждый новый противник оказывается сильнее предыдущего, и шансы синигами на победу становятся все меньше. Тем более на помощь этому мощному Пустому приходит песочный человек Баттикалоа, которому невозможно нанести повреждения обычным оружием и даже Духовным мечом. Только ледяной клинок Рукии способен его победить, но для этого девушке предстоит как-то к нему подобраться. Тем временем Ичиго ждет удар: Орихиме переходит на сторону врага.