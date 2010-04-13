Menu
Bleach 2004 - 2024 season 14

Bleach season 14 poster
Bleach 12+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 13 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 51
Runtime 25 hours 30 minutes
"Bleach" season 14 description

В 14-м сезоне сериала «Блич» Ичиго и его команде предстоит еще одна схватка с Улькиоррой – четвертым воином из армии Эспады. С каждой победой друзья приближаются к Сосуке Айзену, однако каждый новый противник оказывается сильнее предыдущего, и шансы синигами на победу становятся все меньше. Тем более на помощь этому мощному Пустому приходит песочный человек Баттикалоа, которому невозможно нанести повреждения обычным оружием и даже Духовным мечом. Только ледяной клинок Рукии способен его победить, но для этого девушке предстоит как-то к нему подобраться. Тем временем Ичиго ждет удар: Орихиме переходит на сторону врага.

Ichigo vs. Ulquiorra
Season 14 Episode 1
13 April 2010
Connected Hearts! The Left Fist Prepared for Death
Season 14 Episode 2
20 April 2010
Hatred and Jealousy, Orihime`s Dilemma
Season 14 Episode 3
27 April 2010
Ichigo and Uryū, Bonded Back to Back
Season 14 Episode 4
4 May 2010
Beginning of Despair...Ichigo, the Unreachable Blade
Season 14 Episode 5
11 May 2010
Ichigo Dies! Orihime, the Cry of Sorrow!!
Season 14 Episode 6
18 May 2010
Ichigo vs. Ulquiorra, Conclusion!
Season 14 Episode 7
25 May 2010
Fury of the Shark! Halibel Releases
Season 14 Episode 8
1 June 2010
Hitsugaya, the Suicidal Frozen Heavens Hundred Flowers Funeral!
Season 14 Episode 9
8 June 2010
The Approaching Breath of Death, the King Who Rules Over Death!
Season 14 Episode 10
15 June 2010
One Hit Kill, Soi Fon, Bankai!
Season 14 Episode 11
22 June 2010
Climax! Kyōraku vs. Starrk!
Season 14 Episode 12
29 June 2010
The Nightmare Returns...Revival of the Espada
Season 14 Episode 13
6 July 2010
Hirako and Aizen...the Reunion of Fate!
Season 14 Episode 14
13 July 2010
Hisagi and Tōsen, the Moment of Parting
Season 14 Episode 15
20 July 2010
Crown of Lies, Barragan's Grudge
Season 14 Episode 16
27 July 2010
Power of the Soul! Los Lobos, Attack!
Season 14 Episode 17
3 August 2010
Stark, the Lone Battle
Season 14 Episode 18
10 August 2010
Chain of Sacrifice...Halibel's Past
Season 14 Episode 19
17 August 2010
The Hundred-Year Grudge...Hiyori's Revenge
Season 14 Episode 20
24 August 2010
Ichigo's Return! Protect Karakura Town
Season 14 Episode 21
31 August 2010
Side Story! Ichigo and the Magic Lamp
Season 14 Episode 22
7 September 2010
The Final Trump Card! Ichigo, Towards the Decisive Battle
Season 14 Episode 23
14 September 2010
Byakuya vs. Kenpachi?! The Melee Commences
Season 14 Episode 24
21 September 2010
For the Sake of Justice?! The Man Who Deserted the Shinigami
Season 14 Episode 25
28 September 2010
Desperate Struggle with Aizen! Hirako, Shikai!
Season 14 Episode 26
5 October 2010
All Out War! Aizen vs. Shinigami
Season 14 Episode 27
12 October 2010
Blade of Hatred! Hitsugaya, Enraged!
Season 14 Episode 28
19 October 2010
The Sealed Genryūsai
Season 14 Episode 29
26 October 2010
It's All A Trap...Engineered Bonds!
Season 14 Episode 30
2 November 2010
The Shocking Truth...The Mysterious Power Within Ichigo!
Season 14 Episode 31
9 November 2010
The Extending Blade?! Ichigo vs. Gin!
Season 14 Episode 32
16 November 2010
Film! Festival! Shinigami Film Festival!
Season 14 Episode 33
23 November 2010
Theatre Opening Commemoration! Hell Chapter・Prologue
Season 14 Episode 34
30 November 2010
Urahara Appears! Stop Aizen!
Season 14 Episode 35
7 December 2010
Ichigo Loses His Fighting Spirit!? Gin's Expectation!
Season 14 Episode 36
14 December 2010
The Final Getsuga Tenshō!? Ichigo's Training!
Season 14 Episode 37
21 December 2010
Real World and Shinigami! The New Year Special!
Season 14 Episode 38
4 January 2011
Gaiden Again! This Time's Enemy is a Monster?
Season 14 Episode 39
11 January 2011
Delusion Roars! Hisagi, Towards the Hot Springs Inn!
Season 14 Episode 40
18 January 2011
For the Sake of Protecting! Ichigo vs. Tensa Zangetsu!
Season 14 Episode 41
25 January 2011
Emergency Situation! Aizen, New Evolution!
Season 14 Episode 42
1 February 2011
Goodbye...Rangiku
Season 14 Episode 43
8 February 2011
Fierce Fighting Conclusion! Release, the Final Getsuga Tenshō!
Season 14 Episode 44
15 February 2011
Ichigo's Resolution
Season 14 Episode 45
22 February 2011
The Soul Detective ・ Karakuraizer Takes Off Again!
Season 14 Episode 46
1 March 2011
Inauguration! The Brand New 2nd Division Captain!
Season 14 Episode 47
8 March 2011
The Man Who Takes Command of the 11th Division!
Season 14 Episode 48
15 March 2011
Secret of a Beautiful Office Lady
Season 14 Episode 49
22 March 2011
Yachiru's Friend! The Shinigami of Justice Appears!
Season 14 Episode 50
29 March 2011
Hitsugaya Toushirou's Day Off!
Season 14 Episode 51
5 April 2011
