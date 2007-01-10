В 6-м сезоне сериала «Блич» после всех своих опасных приключений Ичиго вновь возвращается в старшую школу. Но у него появляется и еще одна новая обязанность, помимо учебы. Теперь Общество душ официально признает его Заменителем Жнеца Душ, а значит, он вынужден жить между двумя мирами, оставаясь одновременно и обычным подростком, и синигами. Но это не обходится без последствий: Пустота внутри парня разрастается, и он уже не всегда может ее контролировать. Герой понимает, что она поглотит его целиком, если он срочно не примет меры. Тем временем Отдел исследований и разработок Общества душ обнаруживает странную активность в Каракуре.