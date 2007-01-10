Menu
Bleach 2004 - 2024 season 6

Bleach season 6 poster
Bleach 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 10 January 2007
Production year 2007
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Bleach" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Блич» после всех своих опасных приключений Ичиго вновь возвращается в старшую школу. Но у него появляется и еще одна новая обязанность, помимо учебы. Теперь Общество душ официально признает его Заменителем Жнеца Душ, а значит, он вынужден жить между двумя мирами, оставаясь одновременно и обычным подростком, и синигами. Но это не обходится без последствий: Пустота внутри парня разрастается, и он уже не всегда может ее контролировать. Герой понимает, что она поглотит его целиком, если он срочно не примет меры. Тем временем Отдел исследований и разработок Общества душ обнаруживает странную активность в Каракуре.

"Bleach" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Reopening of the Substitute Business! The Terrifying Transfer Student
Season 6 Episode 1
10 January 2007
Shock! The Father's True Character
Season 6 Episode 2
17 January 2007
The Commencement of War, the Vizards and the Arrancars
Season 6 Episode 3
24 January 2007
Prelude to the Apocalypse, The Arrancar Offensive
Season 6 Episode 4
31 January 2007
Reunion, Ichigo and Rukia
Season 6 Episode 5
7 February 2007
Mission! The Shinigamis Who Came
Season 6 Episode 6
14 February 2007
The Evil Eye, Aizen Again
Season 6 Episode 7
21 February 2007
Rukia's Battle Begins! The Freezing White Blade
Season 6 Episode 8
28 February 2007
Ikkaku's Bankai! The power that breaks everything
Season 6 Episode 9
7 March 2007
Team Zaraki's Secret Story! The lucky men
Season 6 Episode 10
21 March 2007
Hitsugaya scatters! The broken Hyourinmaru
Season 6 Episode 11
28 March 2007
Clash! The Protector vs. the Bearer
Season 6 Episode 12
11 April 2007
Vizard! The Power of the Awakened
Season 6 Episode 13
18 April 2007
Ichigo, Complete Hollowification?!
Season 6 Episode 14
25 April 2007
Clash! The Black Bankai and the White Bankai
Season 6 Episode 15
2 May 2007
Urgent Report! Aizen's Terrifying Plan
Season 6 Episode 16
9 May 2007
Uryuu vs. Ryuuken! Clash of the Parent-Child Quincys
Season 6 Episode 17
16 May 2007
Urahara's Decision, Orihime's Thoughts
Season 6 Episode 18
30 May 2007
The Nightmare Arrancar! Team Hitsugaya moves out
Season 6 Episode 19
6 June 2007
The Swooping Descent of the Dark Emissary! The Propagation of Malice
Season 6 Episode 20
13 June 2007
The Invisible Enemy! Hitsugaya's Merciless Decision
Season 6 Episode 21
20 June 2007
Rangiku's Tears, the Sorrowful Parting of Brother and Sister
Season 6 Episode 22
27 June 2007
