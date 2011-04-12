В 15-м сезоне сериала «Блич» после сражения с Эспадой синигами и люди пытаются вернуться к привычной жизни. Как в Мире живых, так и в Обществе душ наступает мир и покой. Но выясняется, что расслабляться героям пока рано. Один за другим при переходе между мирами начинают бесследно исчезать Жнецы душ. Причем все улики приводят командиров отрядов… к Ичиго Куросаки. Парень понимает, что в Обществе душ назревает заговор, а неведомый враг пытается подставить его под удар. Тем временем его силы синигами слабеют из-за минувшей битвы с Сосуке Айзеном. Героя помещают под арест, но Рукия помогает ему сбежать.