Bleach 2004 - 2024 season 15

Bleach season 15 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 15

Bleach 12+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 12 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 26
Runtime 13 hours 0 minute
"Bleach" season 15 description

В 15-м сезоне сериала «Блич» после сражения с Эспадой синигами и люди пытаются вернуться к привычной жизни. Как в Мире живых, так и в Обществе душ наступает мир и покой. Но выясняется, что расслабляться героям пока рано. Один за другим при переходе между мирами начинают бесследно исчезать Жнецы душ. Причем все улики приводят командиров отрядов… к Ичиго Куросаки. Парень понимает, что в Обществе душ назревает заговор, а неведомый враг пытается подставить его под удар. Тем временем его силы синигами слабеют из-за минувшей битвы с Сосуке Айзеном. Героя помещают под арест, но Рукия помогает ему сбежать.

Series rating

0.0
0.0
8.2 IMDb
Write review
"Bleach" season 15 list of episodes. TV series release schedule
Gotei 13 Invading Army Arc! Unusual Incident in Seireitei?!
Season 15 Episode 1
12 April 2011
Battle With Comrades! Renji vs. Rukia?!
Season 15 Episode 2
19 April 2011
Ichigo's Capture Net!
Season 15 Episode 3
26 April 2011
Gotei 13, Gathering in the Real World!
Season 15 Episode 4
3 May 2011
Showdown of Mutual Self, Ikkaku vs. Ikkaku!
Season 15 Episode 5
10 May 2011
Clash! Rukia vs. Rukia!
Season 15 Episode 6
17 May 2011
Protect Ichigo! Nozomi's Determination
Season 15 Episode 7
24 May 2011
Recapture Seireitei!
Season 15 Episode 8
31 May 2011
For the Sake of the Believers! Byakuya vs. Hitsugaya!
Season 15 Episode 9
7 June 2011
The Two Hinamori, Hitsugaya's Resolution
Season 15 Episode 10
14 June 2011
Pride of the Kuchiki Family! Byakuya vs. Byakuya!
Season 15 Episode 11
21 June 2011
Defeat Kageroza! Shinigami, All-Out War!
Season 15 Episode 12
28 June 2011
The Forbidden Research...Nozomi's Hidden Secret!
Season 15 Episode 13
5 July 2011
I Want to Live...! Nozomi's Zanpakutō
Season 15 Episode 14
12 July 2011
For the Sake of Fighting! The Awakening Nozomi!
Season 15 Episode 15
19 July 2011
The Most Evil Reigai, Appears in the Real World!
Season 15 Episode 16
26 July 2011
Destroy Nozomi?! Genryusai's Decision
Season 15 Episode 17
2 August 2011
The Depleting Reiatsu! Ichigo, Death Struggle of the Soul!
Season 15 Episode 18
9 August 2011
Hiding in the Precipice World? Ichigo is Alone?!
Season 15 Episode 19
16 August 2011
Pursue Kageroza! Technological Development Department, Infiltration!
Season 15 Episode 20
23 August 2011
The Developer of the Modified Souls
Season 15 Episode 21
30 August 2011
Kon's Thoughts, Nozomi's Thoughts
Season 15 Episode 22
6 September 2011
Protect Ichigo! The Bonds of Friendship
Season 15 Episode 23
13 September 2011
Reigai vs. Original, The Fierce Fighting for Gambled Pride!
Season 15 Episode 24
20 September 2011
Invading Army Arc, Final Conclusion!
Season 15 Episode 25
27 September 2011
Thank You
Season 15 Episode 26
4 October 2011
TV series release schedule
