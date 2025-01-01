Menu
Bob Odenkirk
Awards
Awards and nominations of Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Bob Odenkirk
Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2018
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
