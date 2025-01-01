Menu
Awards and nominations of Bob Odenkirk

Bob Odenkirk
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
