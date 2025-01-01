Menu
Kinoafisha Persons William Wyler Awards

Awards and nominations of William Wyler

William Wyler
Academy Awards, USA 1966 Academy Awards, USA 1966
Irving G. Thalberg Memorial Award
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1960 Academy Awards, USA 1960
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1947 Academy Awards, USA 1947
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1943 Academy Awards, USA 1943
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1957 Academy Awards, USA 1957
Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1954 Academy Awards, USA 1954
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1952 Academy Awards, USA 1952
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1950 Academy Awards, USA 1950
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1942 Academy Awards, USA 1942
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1941 Academy Awards, USA 1941
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1940 Academy Awards, USA 1940
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1937 Academy Awards, USA 1937
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1957 Cannes Film Festival 1957
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1965 Cannes Film Festival 1965
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1952 Cannes Film Festival 1952
Grand Prize of the Festival
Nominee
Golden Globes, USA 1960 Golden Globes, USA 1960
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1969 Golden Globes, USA 1969
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1966 Golden Globes, USA 1966
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1962 Golden Globes, USA 1962
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1950 Golden Globes, USA 1950
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1960 BAFTA Awards 1960
Best Film from any Source
Winner
Best Film from any Source
Nominee
BAFTA Awards 1949 BAFTA Awards 1949
Best Film from any Source 1947
Winner
Venice Film Festival 1938 Venice Film Festival 1938
Special Recommendation
Winner
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1953 Venice Film Festival 1953
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1952 Venice Film Festival 1952
Golden Lion
Nominee
