Ingmar Bergman
Awards
Awards and nominations of Ingmar Bergman
Ingmar Bergman
Awards and nominations of Ingmar Bergman
Academy Awards, USA 1971
Irving G. Thalberg Memorial Award
Winner
Academy Awards, USA 1984
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1979
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1977
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1974
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1963
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1960
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Palm of the Palms
Winner
Cannes Film Festival 1973
Technical Grand Prize
Winner
Cannes Film Festival 1960
Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1958
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1957
Jury Special Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1956
Best Poetic Humor
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1947
Feature films
Nominee
Golden Globes, USA 1984
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1988
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1976
Best Foreign Programme
Winner
BAFTA Awards 1984
Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1960
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1986
Venice TV Prize
Winner
Venice Film Festival 1983
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1971
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1959
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Winner
Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1958
Parallel Sections
Winner
Venice Film Festival 1953
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1952
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1948
Grand International Award
Nominee
Berlin International Film Festival 1962
OCIC Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1958
Golden Berlin Bear
Winner
