Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Stanley Tucci
Awards
Awards and nominations of Stanley Tucci
Stanley Tucci
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Stanley Tucci
Academy Awards, USA 2010
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 2010
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Winner
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Winner
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Winner
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Winner
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Variety Series
Winner
Outstanding Short Form Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Supporting Actor
Nominee
Sundance Film Festival 1996
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Dramatic
Nominee
Dramatic
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree