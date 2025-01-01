Меню
Персоны
Стэнли Туччи
Награды
Награды и номинации Стэнли Туччи
Stanley Tucci
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Стэнли Туччи
Оскар 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2010
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Победитель
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Победитель
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Variety Series
Победитель
Outstanding Short Form Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 1996
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
Драматургия
Номинант
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
