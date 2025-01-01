Menu
Steve Martin
Awards
Awards and nominations of Steve Martin
Steve Martin
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Steve Martin
Academy Awards, USA 2014
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1996
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1990
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1988
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1985
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1982
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Winner
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
Nominee
Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
Nominee
Razzie Awards 2010
Worst Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022
Best Team
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2004
Best Dance Sequence
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1992
Best Comedic Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
