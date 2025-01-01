Menu
Kinoafisha Persons Steve Martin Awards

Awards and nominations of Steve Martin

Steve Martin
Academy Awards, USA 2014 Academy Awards, USA 2014
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1996 Golden Globes, USA 1996
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1990 Golden Globes, USA 1990
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1988 Golden Globes, USA 1988
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1985 Golden Globes, USA 1985
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1982 Golden Globes, USA 1982
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1969 Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Winner
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
Nominee
 Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
Nominee
Razzie Awards 2010 Razzie Awards 2010
Worst Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022 MTV Movie + TV Awards 2022
Best Team
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2004 MTV Movie + TV Awards 2004
Best Dance Sequence
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1992 MTV Movie + TV Awards 1992
Best Comedic Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
