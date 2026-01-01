Menu
Kinoafisha Persons Adam DiMarco

Adam DiMarco

Adam DiMarco

Date of Birth
14 April 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

The White Lotus 7.8
The White Lotus (2021)
Overcompensating 7.7
Overcompensating (2025)
The Order 6.8
The Order (2019)

Filmography

Genre
Year
Overcompensating 7.7
Overcompensating
Comedy 2025, USA
The White Lotus 7.8
The White Lotus
Comedy, Drama 2021, USA
The Order 6.8
The Order
Drama, Fantasy, Mystery 2019, USA
Words and Pictures 6.6
Words and Pictures Words and Pictures
Comedy, Drama, Romantic 2014, USA
Watch trailer
Kill for Me 5.5
Kill for Me Kill for Me
Drama, Thriller 2013, Canada
Arctic Air 6.7
Arctic Air
Drama, Action, Adventure 2012, Canada
