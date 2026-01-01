Menu
Adam DiMarco
Adam DiMarco
Date of Birth
14 April 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
7.8
The White Lotus
(2021)
7.7
Overcompensating
(2025)
6.8
The Order
(2019)
Filmography
7.7
Overcompensating
Comedy
2025, USA
7.8
The White Lotus
Comedy, Drama
2021, USA
6.8
The Order
Drama, Fantasy, Mystery
2019, USA
6.6
Words and Pictures
Words and Pictures
Comedy, Drama, Romantic
2014, USA
Watch trailer
5.5
Kill for Me
Kill for Me
Drama, Thriller
2013, Canada
6.7
Arctic Air
Drama, Action, Adventure
2012, Canada
News about Adam DiMarco’s private life
Get Ready for Sleepless Nights: Top 5 Horror Movies Coming to Netflix in 2025
