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Nina Kiri
Nina Kiri
Kinoafisha
Persons
Nina Kiri
Nina Kiri
Nina Kiri
Date of Birth
3 September 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Science-fiction heroine
,
Horror actress
,
Dramatic actress
Popular Films
8.0
The Handmaid's Tale
(2017)
6.9
Fingernails
(2023)
5.9
Undertone
(2025)
Filmography
5.9
Undertone
The Undertone
Horror, Sci-Fi, Thriller
2025, Canada / USA
Watch trailer
6.9
Fingernails
Fingernails
Drama, Sci-Fi
2023, Australia / USA
Watch trailer
4.9
Escalation
Escalation
Action
2023, Canada
3.3
I Am Mortal
I Am Mortal
Drama, Sci-Fi
2021, USA
8
The Handmaid's Tale
Drama, Sci-Fi
2017, USA
4.7
The Heretics
Heretics
Horror
2017, Canada
5
Super Detention
Super Detention
Sci-Fi, Family, Action
2016, Canada
4.6
Let Her Out
Let Her Out
Horror, Sci-Fi, Thriller
2016, Canada
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