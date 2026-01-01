Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nina Kiri
Nina Kiri Nina Kiri
Kinoafisha Persons Nina Kiri

Nina Kiri

Nina Kiri

Date of Birth
3 September 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Science-fiction heroine, Horror actress, Dramatic actress

Popular Films

The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale (2017)
Fingernails 6.9
Fingernails (2023)
Undertone 5.9
Undertone (2025)

Filmography

Undertone 5.9
Undertone The Undertone
Horror, Sci-Fi, Thriller 2025, Canada / USA
Watch trailer
Fingernails 6.9
Fingernails Fingernails
Drama, Sci-Fi 2023, Australia / USA
Watch trailer
Escalation 4.9
Escalation Escalation
Action 2023, Canada
I Am Mortal 3.3
I Am Mortal I Am Mortal
Drama, Sci-Fi 2021, USA
The Handmaid's Tale 8
The Handmaid's Tale
Drama, Sci-Fi 2017, USA
The Heretics 4.7
The Heretics Heretics
Horror 2017, Canada
Super Detention 5
Super Detention Super Detention
Sci-Fi, Family, Action 2016, Canada
Let Her Out 4.6
Let Her Out Let Her Out
Horror, Sci-Fi, Thriller 2016, Canada
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more