Poster of Papiny dochki. Mama vernulas'
Going 34
Not going 6
Papiny dochki. Mama vernulas'

Напомним о выходе в прокат
Papiny dochki. Mama vernulas' - trailer
Papiny dochki. Mama vernulas'  trailer
Country Russia
Production year 2025
World premiere 30 October 2025
Release date
30 October 2025 Russia Атмосфера Кино
Production Yellow, Black & White
Also known as
Papiny dochki. Mama vernulas, Папины дочки. Мама вернулась
Director
Anatoliy Koliev
Cast
Filipp Anatolevitsj Bledniy
Vitaliya Kornienko
Eva Smirnova
Polina Denisova
Polina Aynutdinova
Cast and Crew
Film in Collections
Films about Children Films about Children

Film rating

0.0
Rate 4 votes
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Papiny dochki. Mama vernulas' - trailer
Papiny dochki. Mama vernulas' Trailer
