Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
1 poster
Going
34
Not going
6
Напомним о выходе в прокат
Family
Comedy
Going
34
Not going
6
trailer
trailer
Country
Russia
Production year
2025
World premiere
30 October 2025
Release date
30 October 2025
Russia
Атмосфера Кино
Production
Yellow, Black & White
Also known as
Papiny dochki. Mama vernulas, Папины дочки. Мама вернулась
Director
Anatoliy Koliev
Cast
Filipp Anatolevitsj Bledniy
Vitaliya Kornienko
Eva Smirnova
Polina Denisova
Polina Aynutdinova
Film in
Films about Children
Film rating
0.0
Rate
4
votes
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Film Reviews
No reviews
Film Trailers
Papiny dochki. Mama vernulas'
Trailer
0
0
