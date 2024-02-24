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Poster of Sleeping Dogs
6.7
Sleeping Dogs - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Sleeping Dogs
6.7

Sleeping Dogs

, 2024
Sleeping Dogs
Australia / Crime, Detective, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Sleeping Dogs
6.7
Sleeping Dogs - Dubbed trailer
Sleeping Dogs  Dubbed trailer

Synopsis

Roy Freeman, who is undergoing a cutting-edge Alzheimer’s treatment, is forced to grapple with the impact of an investigation from his former life after a death row inmate that Freeman arrested 10 years prior starts to proclaim his innocence. Intrigued and fighting to regain his memory, Freeman enlists his former partner to help him revive the case and discover the truth. Together, they set off to unravel a tangled web of secrets, forcing Freeman to make some horrific discoveries.

Cast

Karen Gillan
Karen Gillan
Elizabeth Westlake
Russell Crowe
Russell Crowe
Roy Freeman
Marton Csokas
Marton Csokas
Dr. Joseph Wieder
Tommy Flanagan
Tommy Flanagan
Jimmy Remis
Kelly Greyson
Kelly Greyson
Elizabeth Blackmore
Elizabeth Blackmore
Dana Finn
Thomas M. Wright
Thomas M. Wright
Wayne Devereaux
Garry Greenwood
Richard Finn
Paula Arundell
Paula Arundell
Susan Avery
Pacharo Mzembe
Pacharo Mzembe
Isaac Samuel
Lynn Gilmartin
Diane Lynch
Director Adam Cooper
Writer Adam Cooper, Bill Collage, E.O. Chirovici
Composer David Hirschfelder
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2024
Online premiere 21 March 2024
World premiere 24 February 2024
Release date
2 May 2024 Russia Парадиз
1 August 2024 Australia MA 15+
4 April 2024 Azerbaijan
2 May 2024 Brazil 16
21 March 2024 Bulgaria
19 September 2024 Chile
25 April 2024 Croatia 15
11 April 2024 Dominican Republic
14 June 2024 France 16
29 August 2024 Germany 16
18 April 2024 Hungary 16
12 September 2024 Israel
2 May 2024 Kazakhstan 18+
21 March 2024 Kyrgyzstan
19 April 2024 Latvia N16
11 April 2024 Mexico
21 March 2024 Moldova
21 March 2024 Montenegro
21 March 2024 Netherlands 16
26 September 2024 Peru
19 June 2025 Qatar
22 March 2024 Romania o.A.
24 February 2024 Serbia
14 June 2024 Spain 16
3 April 2024 Taiwan 15+
21 March 2024 Tajikistan
30 May 2024 UAE TBC
21 March 2024 USA R
17 April 2025 Ukraine
21 March 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $2,129,080
Production Nickel City Pictures, Gala Media Capital, JaiD7 Pictures
Also known as
Sleeping Dogs, Recuerdos Mortales, A Teia, Fantomele trecutului, He'Khashood Ha'Akharon, Księga luster, Peeglite raamat, Sleeping Dogs - A Teia, Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie, Sombras del pasado, Szunnyadó vérebek, Κρυμμένα μυστικά, Сплячі собаки, Спящи кучета, Спящие псы, 沉睡烈犬, 睡狗, 超危險警探, Сплячі пси, החשוד האחרון, 超危险警探

Film rating

6.7
Rate 21 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2411 In the Crime genre  199 In the Detective genre  54 In the Thriller genre  475 In films of Australia  33 In films of 2024  129
Updated 22 February 2026

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Sleeping Dogs - Dubbed trailer
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