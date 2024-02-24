|2 May 2024
|Russia
|Парадиз
|1 August 2024
|Australia
|MA 15+
|4 April 2024
|Azerbaijan
|2 May 2024
|Brazil
|16
|21 March 2024
|Bulgaria
|19 September 2024
|Chile
|25 April 2024
|Croatia
|15
|11 April 2024
|Dominican Republic
|14 June 2024
|France
|16
|29 August 2024
|Germany
|16
|18 April 2024
|Hungary
|16
|12 September 2024
|Israel
|2 May 2024
|Kazakhstan
|18+
|21 March 2024
|Kyrgyzstan
|19 April 2024
|Latvia
|N16
|11 April 2024
|Mexico
|21 March 2024
|Moldova
|21 March 2024
|Montenegro
|21 March 2024
|Netherlands
|16
|26 September 2024
|Peru
|19 June 2025
|Qatar
|22 March 2024
|Romania
|o.A.
|24 February 2024
|Serbia
|14 June 2024
|Spain
|16
|3 April 2024
|Taiwan
|15+
|21 March 2024
|Tajikistan
|30 May 2024
|UAE
|TBC
|21 March 2024
|USA
|R
|17 April 2025
|Ukraine
|21 March 2024
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