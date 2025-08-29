Menu
Poster of Back to Reality
IMDb Rating: 7.4
Back to Reality

Back to Reality

Back to Reality
Back to Reality trailer
Country Denmark
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2025
World premiere 29 August 2025
9 October 2025 Denmark
20 November 2025 Germany
10 October 2025 Latvia 12+
6 November 2025 Lithuania N13
17 October 2025 Poland
Production Zentropa Entertainments, Film i Väst, FilmFyn
Den sidste viking, The Last Viking, Amnésia Criminosa, Az utolsó viking, Den siste vikingen, El último vikingo, Ostatni wiking, Therapie für Wikinger, Последний викинг
Anders Thomas Jensen
Anders Thomas Jensen
Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen
Nikolaj Lie Kaas
Nikolaj Lie Kaas
Søren Malling
Sofie Gråbøl
Sofie Gråbøl
Nicolas Bro
Nicolas Bro
7.5
7.4 IMDb
Back to Reality - trailer
Back to Reality Trailer
