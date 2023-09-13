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Poster of A Haunting in Venice
7.1
A Haunting in Venice - Trailer
Kinoafisha Films A Haunting in Venice
7.1

A Haunting in Venice

, 2023
A Haunting in Venice
USA / Detective, Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of A Haunting in Venice
7.1
A Haunting in Venice - Trailer
A Haunting in Venice  Trailer

Synopsis

In post-World War II Venice, Poirot, now retired and living in his own exile, reluctantly attends a seance. But when one of the guests is murdered, it is up to the former detective to once again uncover the killer.

Cast

Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Hercule Poirot
Kelly Reilly
Kelly Reilly
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Joyce Reynolds
Kyle Allen
Jamie Dornan
Jamie Dornan
Dr Leslie Ferrier
Tina Fey
Tina Fey
Ariadne Oliver
Camille Cottin
Camille Cottin
Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio
Vitale Portfoglio
Emma Laird
Emma Laird
Jude Hill
Dylan Corbett-Bader
Baker
Amir El-Masry
Amir El-Masry
Alessandro Longo
Director Kenneth Branagh
Writer Agatha Christie, Michael Green
Composer Hildur Guðnadóttir
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2023
Online premiere 30 October 2023
World premiere 13 September 2023
Release date
14 September 2023 Albania
14 September 2023 Antigua and Barbuda
14 September 2023 Argentina
14 September 2023 Aruba
14 September 2023 Australia
14 September 2023 Austria
14 September 2023 Azerbaijan 12+
13 September 2023 Belgium
14 September 2023 Bosnia and Herzegovina
14 September 2023 Brazil
15 September 2023 Bulgaria
21 September 2023 Cambodia
15 September 2023 Canada
15 September 2023 China
14 September 2023 Croatia
14 September 2023 Cyprus
14 September 2023 Czechia
14 September 2023 Denmark
14 September 2023 Dominican Republic
14 September 2023 Ecuador
15 September 2023 Estonia
15 September 2023 Finland
13 September 2023 France
14 September 2023 Georgia PG-13
14 September 2023 Germany
15 September 2023 Great Britain
14 September 2023 Greece
14 September 2023 Guatemala
14 September 2023 Guyana
14 September 2023 Hong Kong
14 September 2023 Hungary
15 September 2023 Iceland Unrated
15 September 2023 India
13 September 2023 Indonesia
15 September 2023 Ireland
14 September 2023 Israel
14 September 2023 Italy 6+
15 September 2023 Japan
14 September 2023 Kazakhstan
14 September 2023 Kosovo
14 September 2023 Kuwait
14 September 2023 Kyrgyzstan 12+
13 September 2023 Laos
15 September 2023 Latvia (none)
15 September 2023 Lithuania
13 September 2023 Luxembourg
14 September 2023 Macao B
15 September 2023 Madagascar
14 September 2023 Malaysia
15 September 2023 Malta
14 September 2023 Mexico
14 September 2023 Moldova 12
13 September 2023 Monaco
22 September 2023 Mongolia
14 September 2023 Montenegro
13 September 2023 Morocco
14 September 2023 Netherlands
14 September 2023 North Macedonia
15 September 2023 Norway
14 September 2023 Oman
15 September 2023 Pakistan
14 September 2023 Papua New Guinea
13 September 2023 Philippines
15 September 2023 Poland
14 September 2023 Portugal
14 September 2023 Puerto Rico PG-13
15 September 2023 Romania o.A.
14 September 2023 Saint Kitts and Nevis
14 September 2023 Saudi Arabia
14 September 2023 Serbia
14 September 2023 Singapore
14 September 2023 Slovakia
14 September 2023 Slovenia
15 September 2023 South Africa
13 September 2023 South Korea
15 September 2023 Spain
15 September 2023 Sweden
14 September 2023 Switzerland
15 September 2023 Taiwan
15 September 2023 Tajikistan
14 September 2023 Thailand
14 September 2023 Trinidad and Tobago
15 September 2023 Turkey
14 September 2023 UAE 18TC
15 September 2023 USA
14 September 2023 Ukraine
14 September 2023 Uzbekistan
15 September 2023 Viet Nam
14 September 2023 Virgin Islands (U.S.)
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $122,290,456
Production 20th Century Studios, TSG Entertainment, Kinberg Genre
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A Haunting in Venice, Cacería en Venecia, Mord i Venedig, Mystère à Venise, Призраки в Венеции, A Noite das Bruxas, Án Mạng Ở Venice, Assassinio a Venezia, Bântuind prin Veneția, Duchy w Wenecji, Haunting Venice, Kummitus Veneetsias, Mistério em Veneza, Misterio en Venecia, Mord i Venezia, Mordet i Venedig, Pārdabiskais Venēcijā, Prízrak v Benátkách, Přízraky v Benátkách, Redoufim Be'Venezia, Smrt v Benetkah, Szeánsz Velencében, Ubojstvo u Veneciji, Venecijos šmėklos, Venedik'te Cinayet, Venesiyada Ruhlar, Venetsian aaveet, Μυστήριο στη Βενετία, Духови у Венецији, Привиди у Венеції, Призраци във Венеция, Убиство во Венеција, 万圣节前夜的谋杀案, 名探偵ポアロ：ベネチアの亡霊, 威尼斯惊魂夜, 威尼斯謀殺案, 威尼斯鬼魅, 威尼斯魅影謀殺案, 威尼斯魅影谋杀案, یک جن‌زدگی در ونیز, Hercules Poirot: 3 - Misterio en Venecia

Film rating

7.1
Rate 40 votes
6.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1656 In the Detective genre  33 In the Crime genre  142 In the Drama genre  748 In films of USA  1005 In films of 2023  87
Updated 22 February 2026

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