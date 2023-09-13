In post-World War II Venice, Poirot, now retired and living in his own exile, reluctantly attends a seance. But when one of the guests is murdered, it is up to the former detective to once again uncover the killer.
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