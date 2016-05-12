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Poster of Pericle
5.7
Kinoafisha Films Pericle
5.7

Pericle

, 2016
Pericle il nero
Italy / Drama, Crime / 18+
Poster of Pericle
5.7

Synopsis

A mobster becomes enlightened when he falls for a woman and decides to change his ways.

Cast

Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio
Pericle
Marina Foïs
Marina Foïs
Anastasia
Valentina Acca
Anna
Gigio Morra
Don Luigi
Maria Luisa Santella
Signorinella
Marcello Prayer
Alarico
Lucia Ragni
Zia Nenè
Francesco Tortora
Don Leone
Eduardo Scarpetta
Eduardo Scarpetta
Ciro
Gianluca Di Gennaro
Rosario
Director Stefano Mordini
Writer Giuseppe Ferrandino, Francesca Marciano, Stefano Mordini, Valia Santella
Composer Peter Von Poehl
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2016
World premiere 12 May 2016
Release date
12 May 2016 Italy
Worldwide Gross $167,439
Production Buena Onda, Rai Cinema, Trésor Films
Also known as
Pericle il nero, Pericle, Crni perikle, Czarny Perykles, Périclès le noir, Pericles the Black

Film rating

5.7
Rate 13 votes
5.8 IMDb
Updated 1 September 2021
Listen to the
soundtrack Pericle
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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