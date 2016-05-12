Similar films for Pericle
2 Win Biography, Drama, Sport
2024, Italy / Great Britain
6.0
Gli infedeli Comedy
2020, Italy
4.0
Il ladro di giorni / Stolen Days Romantic, Drama
2019, Italy
6.0
On My Skin Drama, Biography
2018, Italy
7.0
L'uomo in più Drama, Comedy
2001, Italy
7.0
The Ruthless Drama, Crime
2019, Italy / France
6.0
Une intime conviction Drama
2018, Belgium
6.0
Loro 1 Drama
2018, Italy / France
6.0
The Workshop Drama
2017, France
6.0
The Big Dream Drama
2009, Italy / France
6.0
A Golden Boy Drama
2014, Italy
5.0
Cosimo and Nicole Drama
2012, Italy
5.0