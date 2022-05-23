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Poster of Decision to Leave
7.1
Decision to Leave - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Decision to Leave
7.1

Decision to Leave

, 2022
Decision to Leave
South Korea / Crime, Drama, Mystery / 18+
Trailers
Poster of Decision to Leave
7.1
Decision to Leave - Dubbed trailer
Decision to Leave  Dubbed trailer

Cast

Tang Wei
Tang Wei
Song Seo-rae
Park Hae-il
Park Hae-il
Jang Hae-joon
Lee Jeong-hyeon
Lee Jeong-hyeon
Jeong-ahn
Ko Gyeong-pyo
Ko Gyeong-pyo
Soo-wan
Yoo Seung-mok
Yoo Seung-mok
Ki Do-soo
Yong-woo Park
Yong-woo Park
Lim Ho-shin
Kim Shin-young
Yeon-soo
Park Jeong-min
Park Jeong-min
Hong San-oh
Seo Hyeon-woo
Seo Hyeon-woo
Cheol-seong
Lee Hak-joo
Lee Ji-goo
Director Park Chan-wook
Writer Park Chan-wook, Chung Seo-kyung
Composer Yeong-wook Jo
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2022
Online premiere 23 July 2022
World premiere 23 May 2022
Release date
29 September 2022 Russia Arna Media 16+
20 October 2022 Australia
3 February 2023 Austria
18 August 2022 Czechia
25 December 2022 Denmark
13 January 2023 Estonia
3 February 2023 Finland
29 June 2022 France
29 September 2022 Georgia R
2 February 2023 Germany
14 October 2022 Great Britain
20 October 2022 Greece K12
21 July 2022 Hong Kong
15 July 2022 Indonesia 17+
21 October 2022 Ireland 15A
16 February 2023 Israel 12
2 February 2023 Italy
17 February 2023 Japan
29 September 2022 Kazakhstan 16+
29 September 2022 Kyrgyzstan 16+
4 November 2022 Latvia N16
16 March 2023 Lithuania N13
1 September 2022 Netherlands
27 January 2023 Norway 12
21 September 2022 Philippines
14 July 2022 Singapore M18
29 June 2022 South Korea 15
20 January 2023 Spain
25 December 2022 Sweden 11
3 July 2022 Switzerland
15 September 2022 Thailand
14 October 2022 USA
13 October 2022 Ukraine
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $21,747,824
Production CJ Entertainment, Moho Film
Also known as
He-eo-jil gyeol-sim, Decision to Leave, La decisión de partir, Die Frau im Nebel, Dvostruka prevara, Decisão de Partir, Dvostruka prijevara, Vendimi për të ikur, Решение уйти, 分手的決心, A titokzatos nő, Ayrılma Kararı, Decisión de partir, Décision de partir, Decizia de a pleca, Dvojna prevara, Hakhlata La'azov, Heojil kyolshim, La donna del mistero, Lēmums aiziet, Metas išeiti, Otsus lahkuda, Päätös erota, Podejrzana, Podezřelá, Podozrivá, Quyết Tâm Chia Tay, The Decision to Break Up, Απόφαση φυγής, Двострука превара/Dvostruka prevara, Одлука за заминување, Рішення піти, 分手的决心, 別れる決心, Heeojil gyeolsim

Film rating

7.1
Rate 24 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1785 In the Crime genre  149 In the Drama genre  794 In the Mystery genre  43 In films of South Korea  37 In films of 2022  47
Updated 12 December 2025

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Decision to Leave - Dubbed trailer
Decision to Leave Dubbed trailer
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