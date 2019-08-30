Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of First Cow
7.2
First Cow - Subtitled trailer
Kinoafisha Films First Cow
7.2

First Cow

, 2019
First Cow
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of First Cow
7.2
First Cow - Subtitled trailer
First Cow  Subtitled trailer

Cast

Alia Shawkat
Alia Shawkat
Woman with Dog
Dylan Smith
Dylan Smith
Trapper Jack
John Magaro
John Magaro
Cookie
Toby Jones
Toby Jones
Ewen Bremner
Ewen Bremner
Lloyd
Ryan Findley
Tapper Dame
Clayton Nemrow
Trapper Clyde
Manuel Rodriguez
Trapper Bill
Orion Lee
Orion Lee
King-Lu
Patrick D. Green
Russian Trapper
Evie
The Cow
Director Kelly Reichardt
Writer Jonathan Raymond, Kelly Reichardt
Composer William Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2019
Online premiere 10 July 2020
World premiere 30 August 2019
Release date
19 June 2026 Russia A-One Films
29 April 2021 Australia
13 March 2020 Canada
10 June 2021 Czechia
11 March 2022 Finland
27 October 2021 France
18 November 2021 Germany
28 May 2021 Great Britain
22 July 2021 Greece
28 May 2021 Ireland
22 December 2023 Japan
1 July 2021 Portugal
4 November 2021 South Korea
21 May 2021 Spain
7 May 2021 Sweden
30 August 2019 USA PG-13
MPAA PG-13
Worldwide Gross $1,377,257
Production A24, IAC Films, Film Science
Also known as
First Cow, First Cow - A Primeira Vaca da América, Prva krava, İlk İnek, Pierwsza krowa, Prvá krava, První kráva, Η πρώτη αγελάδα, Первая корова, ファースト・カウ, 深夜裡的美味祕方, 第一头牛, 퍼스트 카우

Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Film Trailers

All trailers
First Cow - Subtitled trailer
First Cow Subtitled trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

King-Lu History isn't here yet. It's coming, but we got here early this time. Maybe this time, we can be ready for it. We can take it on our own terms.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for First Cow

River of Grass
River of Grass Drama
1994, USA
6.0
Night Moves
Night Moves Drama
2013, USA
6.0
Certain Women
Certain Women Drama
2016, USA
6.0
Wendy and Lucy
Wendy and Lucy Drama
2008, USA
6.0
Meek's Cutoff
Meek's Cutoff Western, Drama
2010, USA
6.0
Decision to Leave
Decision to Leave Crime, Drama, Mystery
2022, South Korea
7.0
Showing Up
Showing Up Comedy, Drama
2022, USA
6.0
Drive My Car
Drive My Car Drama
2021, Japan
7.0
Petite Maman
Petite Maman Drama, Fantasy
2021, France
7.0
Shiva Baby
Shiva Baby Comedy
2020, Canada
7.0
Never Rarely Sometimes Always
Never Rarely Sometimes Always Drama
2020, USA / Great Britain
7.0
The Painter and the Thief
The Painter and the Thief Documentary
2020, Norway / USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more