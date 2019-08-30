Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 1 minute
Production year
2019
Online premiere
10 July 2020
World premiere
30 August 2019
Release date
|19 June 2026
|Russia
| A-One Films
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|29 April 2021
|Australia
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|13 March 2020
|Canada
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|10 June 2021
|Czechia
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|11 March 2022
|Finland
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|27 October 2021
|France
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|18 November 2021
|Germany
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|28 May 2021
|Great Britain
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|22 July 2021
|Greece
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|28 May 2021
|Ireland
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|22 December 2023
|Japan
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|1 July 2021
|Portugal
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|4 November 2021
|South Korea
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|21 May 2021
|Spain
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|7 May 2021
|Sweden
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|30 August 2019
|USA
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|PG-13
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$1,377,257
Production
A24, IAC Films, Film Science
Also known as
First Cow, First Cow - A Primeira Vaca da América, Prva krava, İlk İnek, Pierwsza krowa, Prvá krava, První kráva, Η πρώτη αγελάδα, Первая корова, ファースト・カウ, 深夜裡的美味祕方, 第一头牛, 퍼스트 카우