Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sympathy for Lady Vengeance
7.4
Kinoafisha Films Sympathy for Lady Vengeance
7.4

Sympathy for Lady Vengeance

, 2005
Sympathy for Lady Vengeance/ Chinjeol-han Geumja-ssi
South Korea / Mystery, Thriller, Action, Drama / 18+
Poster of Sympathy for Lady Vengeance
7.4

Cast

Kim Bu-seon
Kim Shi-hoo
Kim Shi-hoo
Geun-shik
Kang Hye-jeong
Kang Hye-jeong
Oh Dal-soo
Oh Dal-soo
Mr. Chang
Oh Gwang-rok
Oh Gwang-rok
Choi Min-sik
Choi Min-sik
Mr. Baek
Lee Yeong-ae
Lee Yeong-ae
Lee Geum-ja
Yea-young Kwon
Jenny
Lee Seung-shin
Lee Seung-shin
Yi-jeong Park
Byeong-ok Kim
Byeong-ok Kim
Preacher
Ra Mi-ran
Ra Mi-ran
Su-hee Oh
Young-ju Seo
Yang-hee Kim
Director Park Chan-wook
Writer Chung Seo-kyung, Park Chan-wook, Park Myeong-chan
Composer Seung-Hyun Choi, Yeong-wook Jo
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 January 2007
World premiere 18 July 2005
Release date
15 February 2007 Russia Кино без границ
2 February 2007 Austria
15 February 2007 Belarus
16 November 2005 France
23 March 2007 Germany
10 February 2006 Great Britain
13 October 2005 Hong Kong
10 February 2006 Ireland 18
5 January 2006 Italy
12 November 2005 Japan
15 February 2007 Kazakhstan
29 July 2005 South Korea
10 August 2007 Spain 18
30 September 2005 USA
15 February 2007 Ukraine
MPAA R
Budget 4,200,000,000 KRW
Worldwide Gross $23,835,242
Production CJ Entertainment, CJ Capital Investment, Centurion Investment
Also known as
Chinjeolhan Geumjassi, Lady Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance, Señora Venganza, 親切的金子, A bosszú asszonya, Chinjeolhan geumjassi: Sympathy for Lady Vengeance, Dulcea ei razbunare, İntikam Meleği, Kind-Hearted Ms. Geum-Ja, Lady Vendetta, Lady Vingança, My Lady Vengeance, Nebohá paní Pomsta, Pani zemsta, Qin-joe-han gump-ja-she, Quý Cô Báo Thù, Shed Tears for Lady Vengeance, Shinsetsu-na Kumuja-san, Simpatía por la mujer venganza, Simpatija za gđu Osvetu, Simpatija za gdu. Osvetnicu, Simpatije za gospođicu Osvetu, Vingança Planeada, Η εκδίκηση μιας κυρίας, Сочувствие госпоже Месть, Співчуття пані Помсті, 亲切的金子, 親切なクムジャさん, I ekdikisi mias kyrias, Lady Vengeance - Leben für die Rache, Sincere geum-ja, خانم انتقام, همدردی با خانم انتقام

Film rating

7.4
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Updated 26 August 2024

Quotes

Geum-ja Lee Listen carefully. Everyone make mistakes. But if you committed a sin, you have to make an atonement for that sin. Atonement, do you know what that means? Big Atonement for big sins. Small Atonement for small sins.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Sympathy for Lady Vengeance

Дәстүр
Дәстүр Drama, Horror
2023, Kazakhstan
7.0
Sympathy for Mr. Vengeance
Sympathy for Mr. Vengeance Action, Drama
2002, South Korea
7.0
Oldboy
Oldboy Drama, Mystery, Thriller
2003, South Korea
7.0
Bittersweet Life / Dalkomhan insaeng
Bittersweet Life / Dalkomhan insaeng Drama, Action
2005, South Korea
7.0
J.S.A.: Joint Security Area
J.S.A.: Joint Security Area Thriller, Drama, War
2000, South Korea
7.0
Decision to Leave
Decision to Leave Crime, Drama, Mystery
2022, South Korea
7.0
Stoker
Stoker Horror, Drama, Thriller
2013, USA / Great Britain
7.0
The Handmaiden
The Handmaiden Drama, Romantic, Thriller, Adult
2016, South Korea
7.0
Thirst
Thirst Drama, Horror
2009, South Korea
6.0
Burning
Burning Detective, Thriller, Drama
2018, South Korea
7.0
I Saw the Devil
I Saw the Devil Thriller
2010, South Korea
7.0
Mother
Mother Thriller, Drama, Crime
2009, South Korea
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more