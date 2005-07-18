ProductionCJ Entertainment, CJ Capital Investment, Centurion Investment
Also known as
Chinjeolhan Geumjassi, Lady Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance, Señora Venganza, 親切的金子, A bosszú asszonya, Chinjeolhan geumjassi: Sympathy for Lady Vengeance, Dulcea ei razbunare, İntikam Meleği, Kind-Hearted Ms. Geum-Ja, Lady Vendetta, Lady Vingança, My Lady Vengeance, Nebohá paní Pomsta, Pani zemsta, Qin-joe-han gump-ja-she, Quý Cô Báo Thù, Shed Tears for Lady Vengeance, Shinsetsu-na Kumuja-san, Simpatía por la mujer venganza, Simpatija za gđu Osvetu, Simpatija za gdu. Osvetnicu, Simpatije za gospođicu Osvetu, Vingança Planeada, Η εκδίκηση μιας κυρίας, Сочувствие госпоже Месть, Співчуття пані Помсті, 亲切的金子, 親切なクムジャさん, I ekdikisi mias kyrias, Lady Vengeance - Leben für die Rache, Sincere geum-ja, خانم انتقام, همدردی با خانم انتقام
Film rating
7.4
Rate11 votes
7.5IMDb
Updated 26 August 2024
Stills
Quotes
Geum-ja LeeListen carefully. Everyone make mistakes. But if you committed a sin, you have to make an atonement for that sin. Atonement, do you know what that means? Big Atonement for big sins. Small Atonement for small sins.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.