Poster of A Man Called Otto
7.3 IMDb Rating: 7.5
A Man Called Otto

A Man Called Otto 18+
Synopsis

Otto is a grump who's given up on life following the loss of his wife and wants to end it all. When a young family moves in nearby, he meets his match in quick-witted Marisol, leading to a friendship that will turn his world around.

Country Sweden / USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2022
Online premiere 28 February 2023
World premiere 25 December 2022
Release date
1 January 2023 Australia M
3 February 2023 Austria
12 January 2023 Azerbaijan 13+
16 January 2023 Brazil 14
6 January 2023 Canada
2 February 2023 Croatia 12
2 February 2023 Czechia
6 January 2023 Finland 12
1 March 2023 France
12 January 2023 Georgia PG-13
2 February 2023 Germany
6 January 2023 Great Britain
5 January 2023 Greece
26 January 2023 Hong Kong
24 February 2023 Iceland 12 year age limit
10 February 2023 India
13 January 2023 Indonesia
6 January 2023 Ireland 12A
12 January 2023 Israel All
16 February 2023 Italy
10 March 2023 Japan G
12 January 2023 Kazakhstan 16+
12 January 2023 Kyrgyzstan 12+
25 December 2022 Latvia (none)
24 February 2023 Lithuania
9 February 2023 Netherlands
27 January 2023 Poland
13 January 2023 Portugal M/12
12 January 2023 Puerto Rico
13 January 2023 Romania 12
2 February 2023 Serbia
23 March 2023 Singapore
5 January 2023 Slovakia 12
17 February 2023 South Africa 16
29 March 2023 South Korea 12
10 February 2023 Spain
13 January 2023 Sweden 11
16 February 2023 Switzerland 12
10 February 2023 Taiwan
16 March 2023 Thailand
13 January 2023 Turkey
25 December 2022 USA
12 January 2023 Ukraine
12 January 2023 Uzbekistan
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $113,360,085
Production 2DUX², Artistic Films, Big Indie Pictures
Also known as
A Man Called Otto, Un vecino gruñón, Ein Mann namens Otto, Мой ужасный сосед, Az ember, akit Ottónak hívnak, Čovjek zvan Otto, El peor vecino del mundo, Gyveno kartą Uvė, Hayata Röveşata Çeken Adam, Ish Ou'Shmo Otto, La vie selon Otto, Le Pire voisin au monde, Mees nimega Otto, Mężczyzna imieniem Otto, Mənim dözülməz qonşum, Mož z imenom Otto, Muž jménem Otto, Muž menom Otto, Non così vicino, O Pior Vizinho do Mundo, Otto: Bác Hàng Xóm Khó Ở, Um Homem Chamado Otto, Un Vecino Gruñon, Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Όττο, Човек по имену Ото, Чоловік на ім'я Отто, オットーという男, 一个叫奥托的男人决定去死, 生无可恋的奥托, 超難搞先生, 隱閉中年
Director
Marc Forster
Cast
Tom Hanks
Rachel Keller
Manuel Rulfo
Cameron Britton
Mike Birbiglia
Cast and Crew
Similar films for A Man Called Otto
The Mule 7.1
The Mule (2019)
The Glass Castle 7.1
The Glass Castle (2017)
A Man Called Ove 7.6
A Man Called Ove (2015)
Stranger than Fiction 7.3
Stranger than Fiction (2006)
The Kite Runner 8.0
The Kite Runner (2007)
Larry Crowne 6.6
Larry Crowne (2011)
All I See Is You 5.4
All I See Is You (2017)
Finding Neverland 7.6
Finding Neverland (2004)
Forrest Gump 8.7
Forrest Gump (1994)
Toy Story 3 8.1
Toy Story 3 (2010)
Stay 6.7
Stay (2005)
World War Z 7.1
World War Z (2012)
Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Otto Anderson [to Marisol] You have given birth to two children. Soon it will be three. You have come here from a country very far away. You learned a new language, you got yourself an education and a nitwit husband and you are holding that family together. You will have no problem learning how to drive. My god, the world is full of complete idiots who have managed to figure it out, and you are not a complete idiot. So, cluch, shift, gas, drive.
