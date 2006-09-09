Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Stranger than Fiction
Poster of Stranger than Fiction
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Stranger than Fiction

Stranger than Fiction

Stranger Than Fiction 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2006
Online premiere 19 April 2007
World premiere 9 September 2006
Release date
24 May 2007 Russia Централ Партнершип
1 February 2007 Australia
24 May 2007 Belarus
8 February 2007 Brazil 12
9 September 2006 Canada
19 January 2007 Denmark
2 February 2007 Estonia
7 January 2007 France
8 February 2007 Germany
1 December 2006 Great Britain
1 December 2006 Ireland 12A
2 February 2007 Italy
24 May 2007 Kazakhstan
10 November 2006 Netherlands
26 December 2006 Norway
6 September 2007 South Korea 12
10 November 2006 USA
24 May 2007 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $53,653,224
Production Columbia Pictures, Mandate Pictures, Three Strange Angels
Also known as
Stranger Than Fiction, Más extraño que la ficción, Персонаж, Schräger als Fiktion, Aidosti outoa, Belgi, Bolj cudno kot fikcija, Contado Niguém Acredita, Contado Ninguém Acredita, Felforgatókönyv, Hơn Cả Tiểu Thuyết, Horší to už nebude, Horší už to nebude, Horšie to už nebude, Izdomātā dzīve, Killing Harold Crick, L'incroyable destin de Harold Crick, Lütfen Beni Öldürme, Mai mult decât fictiune, Mais Estranho que a Ficção, Me'ever le'khol dimyon, Otkucaji života, Personaj, Pio paraxeno ki apo paraxeno, Plus étrange que fiction, Przypadek Harolda Cricka, Sukurtas Haroldas, Väljamõeldisestki veidram, Vero come la finzione, Πιο παράξενο κι από παράξενο!, Више од маште, Кейіпкер, Не може да бъде!, 主人公は僕だった, 口白人生
Director
Marc Forster
Marc Forster
Cast
Will Ferrell
Will Ferrell
Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Queen Latifah
Queen Latifah
Emma Thompson
Emma Thompson
Cast and Crew
Similar films for Stranger than Fiction
The Kite Runner 8.0
The Kite Runner (2007)
Everything Must Go 6.4
Everything Must Go (2010)
Chef 6.8
Chef (2014)
Hector and the Search for Happiness 6.7
Hector and the Search for Happiness (2014)
The Secret Life of Walter Mitty 7.3
The Secret Life of Walter Mitty (2013)
The Way Way Back 7.4
The Way Way Back (2013)
Safety Not Guaranteed 6.4
Safety Not Guaranteed (2012)
Seeking a Friend for the End of the World 6.9
Seeking a Friend for the End of the World (2012)
50/50 7.9
50/50 (2011)
Up in the Air 7.5
Up in the Air (2009)
Adventureland 7.0
Adventureland (2009)
Frequently Asked Questions About Time Travel 7.0
Frequently Asked Questions About Time Travel (2009)

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Professor Jules Hilbert No, why did you change the book?
Kay Eiffel Lots of reasons. I realized I just couldn't do it.
Professor Jules Hilbert Because he's real?
Kay Eiffel Because it's a book about a man who doesn't know he's about to die and then dies. But if the man does know he's going to die and dies anyway, dies willingly, knowing he could stop it, then... I mean, isn't that the type of man you want to keep alive?
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more