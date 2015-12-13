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Poster of A Man Called Ove
7.6
A Man Called Ove - Dubbed trailer
Kinoafisha Films A Man Called Ove
7.6

A Man Called Ove

, 2015
En man som heter Ove
Sweden / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of A Man Called Ove
7.6
A Man Called Ove - Dubbed trailer
A Man Called Ove  Dubbed trailer

Synopsis

Ove, an ill-tempered, isolated retiree who spends his days enforcing block association rules and visiting his wife's grave, has finally given up on life just as an unlikely friendship develops with his boisterous new neighbors.

Cast

Rolf Lassgård
Rolf Lassgård
Ove
Filip Berg
Filip Berg
Unga Ove
Tobias Almborg
Tobias Almborg
Patrick
Lasse Carlsson
Bahar Pars
Parvaneh
Ida Engvoll
Sonja
Klas Wiljergård
Jimmy
Chatarina Larsson
Anita
Börje Lundberg
Rune
Stefan Gödicke
Oves pappa
Johan Widerberg
Vitskjortan
Director Hannes Holm
Writer Hannes Holm, Fredrik Backman
Composer Gaute Storaas
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2015
Online premiere 17 December 2016
World premiere 13 December 2015
Release date
30 June 2016 Russia Русский репортаж 12+
30 June 2016 Belarus
16 February 2017 Brazil
17 February 2017 Canada
10 November 2016 Czechia
25 December 2015 Denmark
20 May 2016 Estonia
8 January 2016 Finland
14 September 2016 France
7 April 2016 Germany
30 June 2017 Great Britain
23 June 2016 Greece
15 May 2017 Hong Kong
30 June 2017 Ireland 15A
31 October 2017 Italy
30 June 2016 Kazakhstan
23 June 2016 Netherlands
25 December 2015 Norway
23 March 2017 Portugal
25 May 2016 South Korea 12
24 March 2017 Spain
25 December 2015 Sweden
30 September 2016 USA
30 June 2016 Ukraine
MPAA PG-13
Budget €4,000,000
Worldwide Gross $30,726,624
Production Tre Vänner Produktion, Film i Väst, Nordisk Film
Also known as
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Film rating

7.6
Rate 23 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  750 In the Drama genre  349 In the Comedy genre  158 In films of Sweden  9 In films of 2015  9
Updated 23 February 2026

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A Man Called Ove - Dubbed trailer
A Man Called Ove Dubbed trailer
A Man Called Ove - Trailer
A Man Called Ove Trailer
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