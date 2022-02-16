Menu
6.9 IMDb Rating: 6.3
Chickenhare and the Hamster of Darkness

Chickenhare and the Hamster of Darkness

Chickenhare and the Hamster of Darkness 18+
Chickenhare and the Hamster of Darkness - trailer in russian
Chickenhare and the Hamster of Darkness  trailer in russian
Country Belgium / France
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2022
Online premiere 16 February 2022
World premiere 16 February 2022
Release date
23 February 2022 Russia Вольга 6+
16 February 2022 Belgium
14 April 2022 Croatia
12 May 2022 Czechia
16 February 2022 Denmark 7
8 April 2022 Estonia PERE
8 April 2022 Finland
16 February 2022 France
6 October 2022 Greece K
5 May 2022 Hungary 6
14 July 2022 Israel
21 April 2022 Italy T
23 February 2022 Kazakhstan 6+
18 February 2022 Lithuania V
25 March 2022 Norway 6
22 April 2022 Poland
22 April 2022 Romania
21 April 2022 Slovakia U
18 March 2023 South Korea All
10 August 2022 Spain
1 April 2022 Sweden 7
10 November 2022 Ukraine
29 April 2022 Viet Nam
MPAA PG
Budget €20,000,000
Worldwide Gross $10,885,116
Production Dark Horse Entertainment, Octopolis, nWave Pictures
Also known as
Hopper et le hamster des ténèbres, Chickenhare and the Hamster of Darkness, Pollonejo y el hámster de la oscuridad, Frangoelho e o Hamster das Trevas, Galilebre e o Templo Perdido, Hanahérinn og myrkrahamsturinn, Hopper - Jakten på mørkets hamster, Hopper e il tempio perduto, Hopper en de Hamster der Duisternis, Hopper och jakten på mörkrets hamster, Hopper og jagten på mørkets hamster, Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, Hopper, el polloliebre, Hopper: El polletllebre, Hühnerhase und der Hamster der Finsternis, Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului, Kanakani ja tuomion hamsteri, Kurozając i zagadka Chomika Ciemności, Pipiána Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge, Thỏ Gà Ra Kho Báu, Ušák Chicky a Zlokřeček, Zecko Koš i tajna Mrkog Hrčka, Ο Κοτολαγός και το χάμστερ του σκότους, Кокозайо и Хамстерът на мрака, Кролецип та Хом'як Темряви, Кролецып и Хомяк Тьмы, 치킨헤어 앤드 더 햄스터 오브 다크니스, 怪胎英雄：奇克探險記, 飞兔大联盟
Director
Ben Stassen
Ben Stassen
Benjamin Mousquet
Cast
Danny Fehsenfeld
Donte Paris
Mark Irons
Joe Ochman
Cast and Crew
Cartoon rating

6.9
Rate 33 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2079
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Алёнка Миронычева 28 February 2022, 17:23
Регулярно ходим с детьми в кино на новые мультфильмы, но такого ужаса мы еще не видели. Ближе к середине сеанса, детям стало просто не интересно, с… Read more…
Влада Тюменцева 24 February 2022, 01:18
После просмотра точно кто-то из детей захочет превратиться в ОНО.
Chickenhare and the Hamster of Darkness - trailer in russian
Chickenhare and the Hamster of Darkness Trailer in russian
Chickenhare and the Hamster of Darkness - russian teaser-trailer
Chickenhare and the Hamster of Darkness Russian teaser-trailer
