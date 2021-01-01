Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Extinct
Poster of Extinct
Poster of Extinct
Poster of Extinct
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.5
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Extinct

Extinct

Extinct 18+
Напомним о выходе в прокат
Extinct - trailer in russian
Extinct  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2021
Online premiere 1 January 2021
World premiere 1 January 2021
Release date
11 February 2021 Russia Вольга 6+
29 September 2022 Azerbaijan 6+
3 October 2021 China
1 July 2021 Czechia
8 July 2021 Denmark
6 August 2021 Estonia PERE
26 May 2021 France
19 November 2021 Germany
13 January 2022 Greece
21 July 2022 Israel
25 June 2021 Lithuania V
11 February 2021 Norway 6
3 September 2021 Sweden
Worldwide Gross $7,310,018
Production Artikulacija, China Lion Entertainment Production, Cinesite Animation
Also known as
Extinct, Extintos, Les Bouchetrous, ¡Nos hemos extinguido!, Chlpáčikovia, Chlupáčci, De Flummels, Die Flummel, Estinti... o quasi, Extinct: Călătoriile Gogoșelelor, Flamik, Flumelët, Flumlene, Flummel, Flummelar, Flummelias, Flummelim, Flummelit, Flummels: Extintos!, Flummelur, Flummerne, Flummlarna, Flummlune, Flummluza, Flummurnar, I Flummels, Los Flummels, Os Flofos: Viagem no Tempo, Sõõrud, Spurguliai, Türünün Son İki Örneği, Virtuļzauri, Vòng kết nối, Wyrolowani, Σχέδιο διάσωσης, Закръглени приключения, Отпишанковци, Пончари. Глобальне заокруглення, Пончары. Глобальное закругление, 멸종은 싫어!, フランメルズの大冒険, 拯救甜甜圈：时空大营救
Director
David Silverman
David Silverman
Cast
Adam DeVine
Adam DeVine
Rachel Bloom
Rachel Bloom
Ken Jeong
Ken Jeong
Zazie Beetz
Zazie Beetz
Alex Borstein
Alex Borstein
Cast and Crew
Similar films for Extinct
Combat Wombat Double Trouble 6.0
Combat Wombat Double Trouble (2023)
Chickenhare and the Hamster of Darkness 6.9
Chickenhare and the Hamster of Darkness (2022)
Seal Team 6.9
Seal Team (2021)
Vivo 7.6
Vivo (2021)
Rock Dog 2 6.1
Rock Dog 2 (2021)
Hotel Transylvania: Transformania 6.9
Hotel Transylvania: Transformania (2021)
The Addams Family 2 6.7
The Addams Family 2 (2021)
Rumble 6.1
Rumble (2021)
Ron's Gone Wrong 7.4
Ron's Gone Wrong (2021)
Monster Family 2 5.9
Monster Family 2 (2021)
Ainbo. Spirit of the Amazon 4.6
Ainbo. Spirit of the Amazon (2021)
Back to the Outback 6.9
Back to the Outback (2021)

Cartoon rating

5.7
Rate 15 votes
5.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Андрей 20 August 2025, 22:41
2 балла из 10ти!
ну чушь же полная!
почему пончики??? вселенная хот-догов ожидается? )))
не знаю, для кого этот мультик, ни для детей, ни для взрослых...
Киноафиша.инфо 31 August 2025, 23:53
А почему бы и не пончики? 😁
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Extinct - trailer in russian
Extinct Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Extinct
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more