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Poster of Kvartet dlya dvoikh
5.9
Kinoafisha Films Kvartet dlya dvoikh
5.9

Kvartet dlya dvoikh

, 2006
Kvartet dlya dvoikh
Ukraine / Romantic / 18+
Poster of Kvartet dlya dvoikh
5.9

Cast

Aristarkh Livanov
Yevgeniy
Yelena Polyakova
Yelena Polyakova
Little sparrow
Yuliya Chernyavskaya
Dmitry Isayev
Dmitry Isayev
Vadim
Alla Maslennikova
Alla Maslennikova
Yelena
Director Akhtem Seitablayev, Akhtem Seitablayev
Writer Anatoliy Krym
Composer Tymur Polyanskiy
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2006
World premiere 8 September 2007
Release date
8 September 2007 Ukraine
Production Film.ua
Also known as
Kvartet dlya dvoikh, Квартет для двоих

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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