Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Marfa i eyo shchenki
Kinoafisha Films Marfa i eyo shchenki

Marfa i eyo shchenki

, 2005
Marfa i eyo shchenki
Russia / Comedy, Romantic, Family / 18+
Poster of Marfa i eyo shchenki

Cast

Igor Yasulovich
Igor Yasulovich
Oksana Stashenko
Oksana Stashenko
Sergey Shekhovtsov
Ivan Shabaltas
Ivan Shabaltas
Aleksandr Tyutin
Aleksandr Tyutin
Artyom Semakin
Artyom Semakin
Yelena Polyakova
Yelena Polyakova
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Vyacheslav Zholobov
Irina Byakova
Irina Byakova
Maksim Kubrinskiy
Yevgeny Aleksandrovich Kulakov
Yevgeny Aleksandrovich Kulakov
Director Yuriy Morozov
Writer Yuriy Morozov
Composer Igor Kantyukov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2005
World premiere 9 November 2006
Release date
9 November 2006 Russia Панорама Кино 12+
9 November 2006 Kazakhstan
9 November 2006 Ukraine
Also known as
Marfa i eyo shchenki, Марфа и её щенки

Film rating

0.0
Rate 8 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Marfa i eyo shchenki

Moscow - Lopushki
Moscow - Lopushki Comedy, Romantic
2014, Russia
5.0
Let me kiss you… again
Let me kiss you… again Comedy, Romantic
2012, Russia
5.0
Vsyo mogut koroli
Vsyo mogut koroli Comedy, Romantic
2008, Russia
3.0
Yolki
Yolki Comedy
2010, Russia
6.0
Yolki 5
Yolki 5 Comedy, Romantic
2016, Russia
5.0
SOS, Ded Moroz, ili Vsyo sbudetsya!
SOS, Ded Moroz, ili Vsyo sbudetsya! Comedy, Family
2015, Russia
3.0
Yolki 3
Yolki 3 Comedy
2013, Russia
6.0
Yolki 2
Yolki 2 Comedy
2011, Russia
6.0
Nightmare Director, or School #5
Nightmare Director, or School #5 Comedy
2019, Ukraine
5.0
Blednolicyy lzhec
Blednolicyy lzhec Comedy
2001, Russia
4.0
Yolki 1914
Yolki 1914 Comedy
2014, Russia
5.0
Na izmene
Na izmene Comedy
2010, Russia
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more